Le Figaro: Дамаск занят сведением счетов в клане Асадов 7.05.2020, 12:05

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Ситуация в Сирии обостряется за счет еще одной линии конфликта.

"Разрываемый в разные стороны своими иранским и российским покровителями Башар Асад к тому же находится в состоянии "войны" со своим богатым двоюродным братом и финансистом Рами Махлуфом", - пишет обозреватель Le Figaro Жорж Мальбрюно (перевод - inopressa.ru).

"(...) Двоюродный брат Башара Асада и самый богатый человек в Сирии Рами Маклуф, который был финансовым насосом режима в течение 15 лет, выпустил второй видеоролик, где он снова призвал президента не выкачивать из него все его состояние во имя борьбы с коррупцией", - говорится в статье.

"(...) В этом деле, достойном лучших триллеров, некоторые элементы кажутся само собой разумеющимися. Правительство отняло у него эскорт и телохранителей. "И если его убьют, тогда можно будет сказать, что его застрелили террористы", - предупреждает оппозиционер Хайтам Манна.

"Башар хочет "обобрать" своего двоюродного брата. "Точка невозврата уже пройдена", - утверждает Хайтам Манна. "Рами зашел слишком далеко", - признается его бывший приближенный в Дамаске. В своем втором видеоролике он протестует против арестов некоторых своих близких сотрудников сирийской разведкой, в то время как он был - и признает это - одним из их главных финансистов. "Он обнаружил, что правительство задерживает и ставит под угрозу своих лояльных граждан. Это бесчеловечно!"- с насмешкой говорит Роберт Форд, американский посол в Дамаске до 2012 года.

"(...) Будет ли третий видеоролик?" - встревоженно задумывается один европейский дипломат. Между тем, подобное отстранение может только порадовать Россию, главного союзника сирийского режима, с учетом того, что оно подчеркивает разногласия в верхушке режима, которым Владимир Путин, судя по всему, недоволен. Во всяком случае, именно об этом твердят сирийские оппозиционеры после публикации в прошлом месяце информационным агентством, принадлежащим близкому другу российского президента, яростных статей против Башара Асада. Три статьи, опубликованные агентством РИА-ФАН, принадлежащим олигарху Евгению Пригожину, осудили "коррупцию" в Сирии, которая "хуже терроризма" и констатировали, что Асад "ослабел", так как у него только "32%" сторонников в своей стране, согласно загадочному опросу, проведенному на выборке в 1400 человек. Позже статьи были убраны, а посольство России в Ливане отрицало какую-либо поддержку Кремля в отношении этих высказываний", - указывает Мальбрюно.

"Какова бы ни была степень реальности этих статей, "российское послание Асаду было отправлено", анализирует дипломат. "И после дела Махлуфа русские не хотят, чтобы эти истории получили большой размах", - считает Хайтам Манна, находящийся в контакте с Москвой.

"Тем не менее, у Владимира Путина было несколько поводов для упреков в адрес своего сирийского союзника, которого он спас путем военного вмешательства России с 2015 года. Во-первых, это смущающий телефонный разговор между наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом бен Заидом (MBZ) и Асадом, первый с начала сирийского восстания в 2011 году. Официально речь шла о борьбе с вирусом Covid-19. Но наблюдатели в основном интерпретировали этот разговор как желание ОАЭ подорвать российско-турецкое февральское соглашение по Идлибу, поскольку Турция является предметом особой ненависти Абу-Даби как из-за ее действий в Сирии и Ливии, так и из-за ее поддержки Катара, заклятого врага Эмиратов. Взамен MBZ, видимо, предложил большую сумму денег Асаду, который не выразил неодобрения против подобной антитурецкой вспышки гнева, поскольку Анкара оккупировала часть его территории", - говорится в статье.

"С помощью этих статей, - расшифровывает специалист по Сирии Фабрис Баланш, - русские дали понять Асаду, что он не должен касаться соглашения по Идлибу, что ему не следует считать себя непотопляемым, что они могут возложить на него ответственность за хаос в стране, и что в конечном итоге при его правлении вопрос войны не разрешается, и все это порадует Запад. Одним словом, что русские не женаты на Башаре".

"(...) По мнению одного ооновского дипломата, "российское разочарование в отношении Асада проистекает из того, что они неблагожелательно относятся к энтризму со стороны иранцев и тем, что те контролируют различные аспекты социальной и экономической жизни в Сирии. В глазах россиян это нечестная конкуренция. Они думают, что благодаря своему вмешательству они спасли Асада. Им должна достаться самая большая доля пирога, но они ее еще не получили. Асад отдал иранцам порт Латакию, добычу фосфатов, и у него даже появилась идея предложить им компанию мобильной связи, но русские этому воспротивились".

"Новый эпизод напряженности между Москвой и Дамаском поднимает вопрос о сохранении российской защиты Асада, - говорится в публикации. "Русские могут отступиться от Асада, но не сейчас, - сказал ооновский дипломат. - Сначала они должны найти влиятельного человека, который станет его преемником и будет им верен".

"Асад всегда упорствовал перед лицом российского давления, потому что он знает, что Россия не может позволить себе потерпеть неудачу в Сирии", - отмечает Йост Хилтерман, директор по Ближнему Востоку International Crisis Group. Глава государства, даже очень ослабевший, знает, что он может сорвать планы своего русского союзника. И чтобы оказать сопротивление Москве, он без колебаний сближается с другим своим союзником, Ираном. Тем более что Тегеран обвиняет Москву в том, что она недостаточно содействует предотвращению бомбардировок иранских военных баз в Сирии со стороны Израиля. "Рано или поздно будет обсуждаться иранское военное присутствие в Сирии, так же, как и турецкое", - утверждает Хайтам Манна.

"(...) Учитывая перспективу вывода американских войск, россияне и иранцы уже конкурируют друг с другом в восточной Сирии. Россия строит вертолетную базу в 50 км к востоку от Ракки. Но иранцы оказались на шаг впереди после того, как они "завербовали офицеров из племен, обратившихся в шиизм ради продвижения по службе", - утверждает Фабрис Баланш, по мнению которого "Асад приструнит олигархов, как это сделал Путин. Под санкциями экономика выдохнется, мы станем свидетелями повторной национализации со всеми полномочиями, предоставленными спецслужбам". "Это то, чего не понял Рами Махлуф", - замечает Хайтам Манна.