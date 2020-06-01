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Евгений Афнагель: Лукашенко просто в панике

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  • 1.06.2020, 11:28
  • 12,037
Евгений Афнагель: Лукашенко просто в панике
Евгений Афнагель
Фото: euroradio.fm

Теперь все зависит от нас.

«Сейчас ситуация в Беларуси — сложная с одной стороны и уникальная с другой. Мы видим, что Лукашенко просто в панике», — заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель в комментарии для «Радыё Рацыя».

«Никогда не было такого, чтобы через неделю после начала сбора подписей глава избирательного штаба кандидата был арестован. Так что теперь все зависит от нас, от солидарности. Мы можем добиться освобождения Сергея Тихановского, и, думаю, мы этого добьемся. Мы можем добиться ухода Лукашенко в этом году, думаю, мы сможем добиться и этого. Очень хорошо, что тысячи людей идут ставить подписи за всех кандидатов. Мы видим, что у общества есть одно требование - любой, кроме Лукашенко».


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