За выходные в Беларуси задержали более 50 активистов и членов инициативных групп 9 1.06.2020, 13:37

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Фото: tut.by

Об этом сообщают правозащитники.

Правозащитники «Весны» сообщают о десятках задержаний активистов по всей Беларуси. Они были задержаны в первую очередь во время пикетов в поддержку Светланы Тихановской и активистов «Народной Грамады», передает «Радыё Свабода».

В общей сложности за выходные в участки милиции было доставлено не менее 50 человек.

31 мая были задержаны три члена инициативной группы Тихановской: Владимир Мороз из Кобрина, Валерий Романович из Пинска и Александр Милюк из Мостов. Не сообщается, по какому делу членов инициативной группы доставили в милицию и Следственный комитет в качестве свидетелей. Возможно, это связано с инцидентом 29 мая в Гродно, когда были задержаны блогер Сергей Тихановский и несколько его соратников.

В Минске люди в штатском на микроавтобусе заблокировали машину Марины Адамович и задержали политика Николая Статкевича. Также были задержаны активисты «Народной Грамады» Валентин Троцкий, Вероника Мищенко и еще несколько человек с аппаратурой для пикета.

В Гродно был задержан Валерий Епифанов, а на выезде из Баранович - активистка Тамара Потоцкая. Активист Алексей Сюдак был доставлен в Вилейский РОВД, а Алесь Абрамович был задержан в Молодечно.

В Витебске задержан Олег Борозна, неизвестно место нахождения Соломоненко и Ильинца. В Гомеле задержали блогера Ивана Рамезовского, который ведет Youtube-канал «RealBelarus» и недавно уже отбыл 15 суток за акцию солидарности с Сергеем Тихановским.

Лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович был задержан в Минске. Потерялась связь с активисткой Ириной Цап. Светлана Нарыскина была задержана в Гомеле. За несколько дней до этого она и ее муж Леонид Кудинов были вызваны в милицию для составления протокола, но они не пошли.

Анатолий Данилькевич был задержан в Бресте за бел-красно-белый флаг. Против него был составлен протокол по ч. 1 ст. 23.34 КоАП. В Минске был задержан Евгений Гормаш, который кричал «Позор» сотруднику ГАИ, который составил протокол на водителя.

Активист «Молодого фронта» Виталий Тригубов успел выложить в «Фейсбуке» видео своего задержания, а также активистов Андрея Войнича и Максима Винярского. Водитель такси, в котором ехали активисты и везли звукоусилительную аппаратуру и плакаты, также был задержан. Милиция также задержала Игоря Кравченко.

Несовершеннолетний Егор Николаенко был задержан в Гомеле и освобожден только через 5 часов.

Максим Ковалевич, член инициативной группы Светланы Тихановской, был задержан в Березе.

Точное количество задержанных за выходные еще уточняется, но в общей сложности это больше пятидесяти человек.