Белорусов заставляют расторгать договора с банками, где есть иностранный капитал 35 16.06.2020, 13:18

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Фото: myfin.by

Готовится национализация?

За сутки Telegram-канал "Баста!" получили десятки писем от сотрудников предприятий и организаций, которых в спешном порядки заставляют расторгать договора с банками, где есть российский капитал.

"МТЗ в пятницу массово перешел на обслуживание в "Беларусбанке". Энергосбыт также в пятницуза один день перевели туда же. ЖЭУ Минска районов в принудительном порядке переводят. Сегодня проверка была из ГО "МЖКХ" по данному поводу. Проверяли процесс перехода на обслуживание в "Беларусбанке". Маразм крепчает", - пишет один из работников.

"ОАО "Интеграл" с 2 июля 2020 года разрывает договор с "БПС-Сбербанком". Остаётся только "Беларусбанк", работники с карточками "БПС-Сбербанка" оформляют новые", - сообщает подписчик.

"РУП "Минскэнерго" и все филиалы заставляют делать зарплатные карточки Беларусбанка. Я нахожусь в отпуске, мне сегодня позвонили и сказали идти в Беларусбанк и заказывать карточку", - пишет читатель.

"Автобусный парк города Барановичи более 20 лет обслуживались в "БПС-Сберанке". Завтра сказали взять документы для заключения договора с Белинвестбанком. В городе два банкомата этого банка. Всё для людей", - сообщает житель Барановичей.

"Много писали, что сотрудников госорганизаций заставляют переходить на обслуживание в "Беларусбанке". Я работаю в крупной частной фирме. Директору позвонили и настойчиво порекомендовали отказаться от услуг "БПС-Сбербанка". Если не согласитя – проверками задушат. Вопрос только в том, успеют ли до 9 августа", - пишет минчанин.

"Два дня вся бухгалтерия МТЗ на ушах, спешно переводят всех на обслуживание в "Беларусбанке". Саша готовит национализацию зарубежных банков, больше ему брать деньги негде", - сообщает читатель.

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