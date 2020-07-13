В Австралии начнут платить за использование электромобилей 13.07.2020, 10:50

Половина новых транспортных средств, которые покупают в этой стране — это электромобили.

Правительство Австралии одобрило новый проект — он обязывает выплачивать деньги владельцам электромобилей, которые заряжаются от национальной электросети. Взамен транспортные средства позволят оператору осуществлять работу на полную мощность, что снизит риск добычи «лишней» электроэнергии. Кроме того, проект разрешит использовать электромобили в качестве аккумулятора для городов в случае внештатной ситуации. Чиновники отмечают, что такие перебои устраняют в течение 15 минут и они не будут забирать энергию у машин с зарядом менее 5%, пишет «Хайтек».

Проект начнут тестировать на транспортных средствах, которые используются государственными служащими. Однако в будущем льготы расширят для всех австралийцев, так как почти половина новых транспортных средств, которые покупают в этой стране — это электромобили.

Чиновники отмечают, что к концу 2023 года они будут платить льготы всем 19 млн владельцев электромобилей. По их подсчетам, если каждый из них будет пользоваться зарядкой национальной электросети, то они будут потреблять дополнительно около 60 террават-часов энергии в год. Это около 35% годового потребления электричества в Австралии.

Исследователи также подсчитали, какое количество энергии электромобили будут потреблять, если их заряжать одновременно. Согласно их данным, даже такой ажиотаж не способен перекрыть предложение национальной электросети. Они добавят лишь 25% к их нагрузке. Появление быстрых и сверхбыстрых зарядных устройств вдоль шоссе и на парковках увеличат этот показатель.

Правительство ожидает, что активное использование электромобиля может принести около тысячи долларов в год. Это почти в три раза больше, чем стоимость электричества для Nissan LEAF на весь год.