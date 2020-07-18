Белорусская экономика работает на склад 3 18.07.2020, 9:39

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В промышленности склады завалены так, как это было в кризисном 2015 году.

Белорусская экономика работает на склад. Это следует из цифр официальной статистики. Сгладить глубину падения помогло накопление рекордных запасов. Теперь в промышленности склады завалены так, как это было в кризисном 2015 году, пишут banki24.by.

В 1 квартале ВВП Беларуси сократился на 0,3%. Этот спад был вызван дефицитом поставок российской нефти на Нафтан и Мозырский НПЗ.

По-настоящему кризис затронул белорусскую экономику во 2 квартале. Оценки на данных статорганов дают, что в апреле—июне ВВП снизился примерно на 3%.

Более точная информация будет известна через пару месяцев, когда Нацбанк обнародует откорректированную информацию по ВВП.

Статорганы не публикуют такие сведения в оперативном режиме и предоставляют помесячные данные о ВВП лишь госорганам. Поэтому уточненные оценки по экономике приходится узнавать окольными путями.

ВВП за 6 месяцев сократился на 1,7%. За это время в ценах 2019 года экономика недосчиталась около 1 млрд BYN добавленной стоимости.

Запасы готовой продукции на предприятиях промышленности 1 июля достигли 5,524 млрд BYN, или 78,1% от месячного выпуска. Годом ранее складские запасы были на 671 млн BYN ниже и составляли 63,4% от выпуска за месяц.

1 июля 2020 года сложилось самое плохое соотношение складских запасов и месячного выпуска за аналогичные даты последних 6 лет. Можно сказать, что власти добились меньшего сокращения ВВП за счет накопления складских запасов.

По нашим оценкам, если бы не это, экономика Беларуси в первой половине года упала на 2–2,5%. ВВП за июнь сократился на 1,2%, что меньше, чем в апреле и мае, когда падение составляло около 4%.

Производство продукции в промышленности выросло на 0,9%, розничный товарооборот увеличился на 0,8% (после 2 месяцев снижения), ввод жилья в эксплуатацию вырос на 1,7%, производство сельхозпродукции добавило 2,8%. Впрочем, главным драйвером экономики остался IT-сектор.

Валовая добавленная стоимость айтишников в июне выросла на 11,1%. Для сравнения: у аграриев добавленная стоимость увеличилась на 3,9%, а у остальных — и того ниже. Больше всего тянул экономику вниз транспортный сектор. Валовая добавленная стоимость упала за июнь на 30%.

Это произошло за счет сокращения перевозок пассажиров (на 25,7%). Пассажирооборот по Беларуси снизился еще круче — на 53,7%. Также в мощном минусе застряла сфера общественного питания.

Товарооборот общепита в июне обвалился на 35,1%. Инвестиции в основной капитал за июнь сократились на 12,5%. В связи с этим база для возобновления роста экономики пока крайне слабая.