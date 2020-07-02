Девять cамых прибыльных криптовалют в кризис 2 2.07.2020, 19:36

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Некоторые альткоины показывают крайне высокую доходность.

Пока ВВП стран падал, а крупные компании объявляли о банкротстве, некоторые альткоины показали крайне высокую доходность. Например, стоимость токена Kyber Network за последние три месяца выросла почти в 4 раза. И это не самый яркий пример, пишет РБК.

За последние 3,5 месяца капитализация рынка криптовалют удвоилась: в середине марта она составляла $126 млрд, теперь совокупная стоимость всех цифровых денег превышает $263 млрд. Однако некоторые монеты из топ-50 Coinmarketcap показали в разы более высокую доходность.

13 марта 2020 г. курс биткоина опускался до локального минимума в $3800, сейчас он составляет $9240. Вложив в криптовалюту $100 тогда, сейчас можно было бы увеличить свой баланс до $243. Однако в последние два месяца актив торгуется во флэте, а многие трейдеры и эксперты предполагают, что в ближайшее время курс может резко снизиться.

3,5 месяца назад цена Ethereum опускалась до $110. Сейчас криптовалюта Виталика Бутерина торгуется на уровне в $230. Вложенные в ETH в середине марта $100 сейчас превратились бы в $209. Купив в тот же момент на $100 XRP, сейчас вы бы получили $134. Самый низкий курс альткоина Ripple за последний год составил $0,132. Теперь токен торгуется на отметке в $0,177. В середине марта 2020 г. Litecoin продавался по $25,57. В начале июля 2020 г. цена монеты составляет около $41,66. Вложение $100 принесло бы $63 прибыли и увеличило депозит до $163.

Однако среди крупнейших по капитализации монет были и намного более перспективные варианты. Например, во время мартовского обвала рынка цена токена Crypto.com Coin (CRO) составляла $0,026. К текущему моменту она достигла $0,125. То есть, купив тогда CRO на $100, вы бы увеличили депозит до $481.

13 марта 2020 г. цена токена Kyber Network опускалась до $0,31, сейчас она превышает $1,51. Те, кто успел вовремя приобрести альткоин, получили прибыль в 387%, другими словами, превратили $100 в $487. Другая монета, которая резко подорожала за последние месяцы, продолжает обновлять исторические максимумы стоимости. Речь о Chainlink, курс которой опускался до $1,51, сейчас он достиг $4,89. На ней можно было заработать около 223%, или превратить $100 в $323.

Намного более высокую доходность показал Synthetix Network Token. 3,5 месяца назад его курс составлял около $0,30. В июле 2020 г. он превысил $2,32. Альткоин подорожал на 673%. Это означает, что можно было заработать $673, вовремя вложив в монету $100.

Наиболее прибыльным токеном стал Aave. В середине марта 2020 г. он торговался на уровне в $0,016. Сейчас его можно продать по среднерыночному курсу в $0,148. Доходность составляет 825%. Это означает, что вложенные $100 в монету за 3,5 месяца можно было превратить в $925.