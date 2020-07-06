Samsung готовит смартфон с самым емким аккумулятором в истории бренда 6.07.2020, 13:31

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Фото: BGR India

Galaxy M41 получит сверхмощную батарею, которая больше бы подошла для планшета.

В Сети появилась информация о том, что Samsung получила сертификацию на батарею для будущего смартфона Galaxy M41. Как сообщает веб-сайт MySmartPrice, емкость аккумулятора составит 6800 мАч — это станет рекордом для смартфонов компании, пишет naked-science.ru.

Батареи подобного объема обычно ставят на планшеты. Однако для Samsung такое не в новинку — смартфоны компании славятся батареями с большой емкостью. Вероятнее всего, в комплекте с M41 будет идти зарядное устройство на 15 В.

Более ранние слухи приписывали гаджету процессор семейства Exynos, 6 Гб оперативной и 128 Гб долговременной памяти. Смартфон может получить тройную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Galaxy M41 также могут оснастить большим дисплеем диагональю 6,7 дюйма с AMOLED-матрицей. Даже с таким экраном телефон сможет проработать два-три дня на одной подзарядке благодаря емкой АКБ. При этом Galaxy M41 должен быть бюджетной моделью.

Возможный выход нового смартфона на рынок сопровождается рядом неоднозначных слухов. Так, некоторое время назад в Сети циркулировала новость о том, что выпуск Galaxy M41 отменили, а вместо него компания готовит модель M51 c экраном диагональю 6,3 дюйма. Но весьма вероятно, что Samsung в итоге выпустит на рынок обе модели.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что флагманские iPhone 2020 года получат датчик LiDAR и дизайн, близкий к iPhone 5. А компания Google разработала специальный конверт для снижения зависимости от смартфона.