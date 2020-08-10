Массовые акции протеста в Беларуси (Онлайн) 10 10.08.2020, 2:27

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Фото: tut.by

На протест вышла вся страна.

Сегодня в Беларуси завершились президентские выборы. Ермошинский ЦИК сфальсифицировал результаты, однако независимые экзитполы зафиксировали победу кандидата в президенты Светланы Тихановской, она одержала победу с результатом 72,1%, Лукашенко набрал лишь 13,7%.

Тысячи людей вышли по всей стране, чтобы защитить свой голос.

Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию.

01:58 Читатели сайта Сharter97.org cообщают о массовых акциях протеста в Солигорске. Мощный протест в городе шахтеров против фальсификаций.

01:39 Минский протест в объективе «Нашей Нiвы».

01:34 «Белоозерск, Брестская область. Население 10 тысяч человек. Мы вышли.

Приезжал ОМОН, сгоняли из соседних городов, но они опустили щиты.

И мы победили. Посчитали честно. Независимый наблюдатель сказал, что пять раз пересчитывали.

Вся страна, выходите, мы почти победили.

Верым! Можам! Пераможам!» — cообщают жители Белоозерска.

01:19 Минск не думает успокаиваться! Не менее 100 000 человек в центре города!» - об этом сообщает самый популярный телеграм-канал Беларуси NEXTA.

01:12 Пострадавшие после действий ОМОН в Минске.

01:08 В Жодино массовые акции протеста под местным исполкомом.

01:00 Telegram-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал видео ночного марша протеста в Минске. На видео мы видим большую колонну протестующих в районе Романовской Слободы.

00:44 Художник-акционист Алексей Кузьмич вышел к ОМОНу в набедренной повязке и раскинул руки, сообщает Telegram-канал NEXTA. Люди поддержали смелую акцию художника.

00:34 В Минске силовики открыли огонь. Не понятно, резиновые это пули или настоящие.

0:20 Жители Бреста вышли на улицы своего города отпраздновать победу Светланы Тихановской.

Видео опубликовал телеграм-канал NEXTA.

0:26 Как сообщил Telegram-канал NEXTA, минчане стекаются в центр города. Несмотря на то, что транспорт парализован, люди идут из разных районов идут на протест. В частности, в центр идет колонна из микрорайона Серебрянка.

0:09 Как сообщает Telegram-канал «Протесты в мире», на акцию вышли жители Светлогорска. Колонна идет по центральным улицам города и скандирует «Жыве Беларусь!»

23:56 Жители Бреста идут по проезжей части и скандируют «Уходи!»

23:46 Протестующие в центре Минска начали сооружать баррикады из мусорных баков.

Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA.

Фото: onliner.by

Фото: tut.by

23:41 Колонна минчан с фонариками заняла проезжую часть. Люди идут шествием.

Видео опубликовала «Наша Нива».

23:23 В Барановичах на улицы вышли около 10 тысяч человек.

Протестующие заставили сотрудников ОМОНа убегать.

23:18 Как сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга», жители Молодечно вышли на улицы города, зажгли фонарики и праздную победу над силовиками.

23:16 В центре Минска десятки тысяч людей. В отдельных точках происходят стычки, люди закидывают ОМОН бутылками и прорывают оцепления.

23:01 Как сообщает Telegram-канал «Мая краiна Беларусь», сотни жителей Кобрина вышли с протестом под исполком. Люди скандируют «Жыве Беларусь!» и требуют свободных выборов. Милиции на улицах нет.

22:52 В районе рынка на Серебрянке тысячи людей идут маршем и скандируют «Жыве Беларусь!»

По параллельным улицам в центр двигаются большие толпы людей.

22:48 Как сообщает Telegram-канал NEXTA, люди вышли на улицы и в Жлобине. Люди стекаются на центральные улицы города.

22:41 Как сообщает Telegram-канал NEXTA, огромная колонна минчан стекается от кинотеатра Беларусь в сторону проспекта Победителей.

22:36 Пинчане стягиваются в центр города. Людей очень много.

22:29 В Барановичах на улицы вышли около 10 тысяч человек.

22:16 Telegram-канал NEXTA публикует видео из Бреста, где на центральные улицы вышли тысячи жителей города. Они хлопают и скандируют «Жыве Беларусь!»