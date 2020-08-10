Правозащитник Валентин Стефанович: На акции протеста в Минске из-за наезда милицейской спецтехники погиб один из участников 62 10.08.2020, 10:07

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Фото: Татьяна Зенькович / EPA

Ответственность ложится на власти.

Как стало известно правозащитникам ПЦ «Весна», погиб один из участников акции протеста, которая проходила вечером и ночью с 9 на 10 августа в Минске, сообщает сайт spring96.org.

Молодой человек получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью в результате наезда на его спецтехники на проспекте Победителей. Медики скорой помощи, приехавшие на место происшествия, не смогли его спасти.

Также, по сведениям «Весны», в минских больницах обнаружатся десятки пострадавших во время акции. Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Также пострадавшие находятся в Больнице скорой медицинской помощи и в 6-й больнице Минска.

Правозащитник «Весны» Валентин Стефанович отмечает, что вся ответственность за трагические события вчерашнего вечера полностью лежит на Министерстве внутренних дел, Совете Безопасности Беларуси.