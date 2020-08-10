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Представитель объединенного штаба: Мы не верим ЦИК, Тихановская набрала 70-80%

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  • 10.08.2020, 10:30
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Представитель объединенного штаба: Мы не верим ЦИК, Тихановская набрала 70-80%
Светлана Тихановская
Фото: ТАСС

Такой результат у Светланы Тихановской - на участках по всей стране.

Доверенное лицо Светланы Тихановской заявило: мы не признаем результаты ЦИК, данные с участков во всех районах республики показывают у нас 70-80%, сообщает телеграм-канал МКБ.

Напомним, по данным независимого экзитпола на президентских выборах в Беларуси побеждает Светлана Тихановская. За нее отдали свои голоса 72,1% Лукашенко — 13,7%.


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