Представитель объединенного штаба: Мы не верим ЦИК, Тихановская набрала 70-80%13
- 10.08.2020, 10:30
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Такой результат у Светланы Тихановской - на участках по всей стране.
Доверенное лицо Светланы Тихановской заявило: мы не признаем результаты ЦИК, данные с участков во всех районах республики показывают у нас 70-80%, сообщает телеграм-канал МКБ.
Напомним, по данным независимого экзитпола на президентских выборах в Беларуси побеждает Светлана Тихановская. За нее отдали свои голоса 72,1% Лукашенко — 13,7%.