Глава комитета Сената США по международным делам: Лукашенко должен уйти в отставку 1 11.08.2020, 9:59

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Джим Риш

Фото: Getty Images

Мирная передача власти необходима для будущего Беларуси и ее суверенитета.

Глава комитета Сената США по международным делам Джим Риш призвал Лукашенко уйти в отставку, если официальные «результаты» выборов в Беларуси не подтвердятся, сообщает телеграм-канал «Наша Ніва».

«Лукашенко должен разрешить настоящий подсчет результатов вчерашнего голосования и уйти, если, как сообщается, он не был переизбран демократическим путем. (...) Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Беларуси и ее суверенитета» — говорится в письме.

Риш также призвал Лукашенко прекратить давление на журналистов и протестующих, а также восстановить доступ в интернет.