Телеграм-каналы: Продолжаем Общенациональную забастовку! 13 13.08.2020, 9:46

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Поднажать осталось совсем чуть-чуть.

Независимые телеграм-каналы обратились к белорусам:

— Белорусские женщины вышли на улицы, протестуя против милицейского беспредела.

Сегодня окончательно стало понятно, что пугливый диктатор то ли засел в бункере, то ли вовсе улетел из страны. ЦИК тянет с объявлением результатов уже третий день: им сложно фальсифицировать, потому что множество комиссий посчитало голоса честно.

Это становится очевидно и для многих силовиков — вчерашний день запомнился нам тем, что множество сотрудников МВД и военных показали свою лояльность народу. Все-таки в сравнении со позавчерашней ночью, их нападения на людей уменьшились в разы. А работники госпропаганды начали массово и демонстративно увольняться.

Поднажать осталось совсем чуть-чуть!

Поэтому завтра мы продолжаем Общенациональную забастовку и расклейку и раздачу информационных листовок. А также, уж все равно никто не ходит на работу... то мы выходим на улицы и останавливаем всю Беларусь с самого утра! В центрах наших городов мы становимся в цепи солидарность, собираемся около своих предприятий, раздаем листовки прохожим!

Мы начинаем показывать кровавому узурпатору всю серьезность наших намерений!

Вместе мы победим!

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод, работники «Торговый Дом БМЗ» в России, работники «Минскметропроекта», Южный рынок в Гродно, несколько цехов «Гродно Азота», работники «Белэнерготехпроекта», МТЗ, 4-й троллейбусного парка и других предприятий и учреждений.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и сам спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.

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