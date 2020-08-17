«Свобода слова для всех!»: большой митинг возле БТ 1 17.08.2020, 14:05

10,796

Макаенка 9 на несколько часов превратилась в ключевую точку сбора протестующих.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», возле здания БТ проходит большой митинг за свободу слова без всякой цензуры.

«Сотрудники БТ, мы пришли сюда, чтобы поддержать вашу забастовку, ваши требования, - говорит один из ведущих — координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский. - Когда-то давно мы росли на ваших передачах. Мы понимаем, что среди вас есть люди, которые все эти годы хотел говорить правду. Мы благодарны тем, кто сейчас готов бороться.

Право на свободу информации — монолитно. Его нельзя получить по кусочку. Либо оно есть, либо его нет.

Одновременно с поддержкой ваших требований мы требуем прекращения цензуры. Мы требуем отмены блокировки сайта «Хартия-97». Мы требуем прекращения давления на журналистов.

Свободу слова — для всех и каждого!

Свободу сайту «Хартия-97».

Напомним, что в сторону здания БТ движется огромная колонна рабочих минских заводов.

«Мы требуем освобождения блогеров, которые сидят в тюрьме только за то, что говорили людям правду. Мы требуем прекращения блокировки интернета!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».