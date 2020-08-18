Сегодня - продолжение Общенациональной забастовки (Онлайн) 18.08.2020, 9:39

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Рабочие заявляют, что настроены решительно будут идти до конца.

В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка, которую поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий. К забастовке присоединились и работники Белорусского телевидения.

Главные требования бастующих: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, проведение новых свободных выборов.

Рабочие «Беларуськалия» заявили о бессрочном характере забастовки. «Народ настроен решительно, мы идем до конца», - говорится в обращении шахтеров.

Также сегодня белорусы продолжают выходить на центральные площади своих городов.

9:39 Ивье, Свирь, Буда-Кошелево, Сморгонь. Протесты продолжаются по всей стране.

9:26 Ошмянские строители присоединились к Всебелорусской забастовке. Рабочие ОАО «Строитель» вместе с жителями города вышли с утра на митинг к райисполкому.

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