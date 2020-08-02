23-й день протестов в Хабаровске: к протестующим присоединились ветераны ВДВ 1 2.08.2020, 18:52

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Фото: ТАСС

Шествие сопровождала колонна сигналящих автомобилей.

В Хабаровске в воскресенье из-за проливного дождя впервые за более чем три недели не состоялось утреннее шествие в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Зато на вечерней акции появились неожиданные участники - бывшие десантники, отмечающие 90-летие Воздушно-десантных войск.

По оценкам, корреспондента Би-би-си Петра Козлова, который работает в Хабаровске, акции приняли участие около 200-250 человек. Шествие сопровождала колонна сигналящих автомобилей.

Акция совпала с юбилеем Воздушно-десантных войск, и несколько военнослужащих в форме и с флагами присоединились к шествию.

Один из бывших военнослужащих рассказал, что не первый раз выходит на акции. "Мы выбрали человека, выбрали его губернатором, оставьте его здесь, а своих москвичей забирайте обратно, они нам не нужны", - добавил он.

Акции в Хабаровске продолжаются в ежедневном режиме с 11 июля. Люди недовольны тем, что Фургала увезли судить в Москву, и требуют разобраться на месте с обвинениями в адрес "народного губернатора" от ЛДПР, неожиданно выигравшего выборы у кремлевского кандидата в сентябре 2018 года.

Хабаровск вновь вышел на улицы поддержать арестованного губернатора Фургала

20 июля президент России Путин отправил Фургала в отставку. Временно исполнять обязанности главы региона он назначил Михаила Дегтярева, который, как и Фургал, состоит в ЛДПР.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля.