Украина обновила список стран «красной» и «зеленой» зоны 31.08.2020, 13:40

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Фото: ТАСС

Полный список стран.

Украина обновила список стран так называемых "красной" и "зеленой" зон. Именно этот список определят необходимость самоизоляции или сдачи теста по возвращении из-за границы.

Сайт Сharter97.org приводит список обновлений.

Cогласно новому списку, в "красную зону" вошла Хорватия. "Красными" остались Албания и Черногория.

Словения, Египет, Турция и Болгария остались в "зеленом списке".

Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.

Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на две недели в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины с уже готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

Отметим, что Беларусь находится в "зеленом" списке.

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