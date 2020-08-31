Украина обновила список стран «красной» и «зеленой» зоны
- 31.08.2020, 13:40
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Полный список стран.
Украина обновила список стран так называемых "красной" и "зеленой" зон. Именно этот список определят необходимость самоизоляции или сдачи теста по возвращении из-за границы.
Сайт Сharter97.org приводит список обновлений.
Cогласно новому списку, в "красную зону" вошла Хорватия. "Красными" остались Албания и Черногория.
Словения, Египет, Турция и Болгария остались в "зеленом списке".
Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине.
Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на две недели в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины с уже готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.
Отметим, что Беларусь находится в "зеленом" списке.