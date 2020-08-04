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В Минске начались перебои с валютой

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  • 4.08.2020, 7:50
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В Минске начались перебои с валютой
Фото: Reuters

Что происходит в обменниках и банкоматах?

Минчане жалуются: из банкоматов стала пропадать валюта. Даже в тех из них, которые расположены в центре столицы или у крупных гостиничных комплексов, снять российские рубли, доллары и евро оказывается не просто затруднительно, а, по словам некоторых, невозможно, пишет kp.by.

- У меня карта, имитированная не в Беларуси, - рассказывает копирайтер Никита. - Периодически снимаю российские рубли в банкомате Белгазпромбанка, который находится напротив стадиона «Динамо». Вчера подъехал туда, вставил карту в банкомат, но устройство мне не предложило выбрать валюту - снять можно только белорусские рубли. Может, банкомат перестал быть валютным или в банке в силу всем известных причин возникли сложности с валютой?

Журналисты переадресовали вопрос в контакт-центр Белгазпромбанка.

- Никаких трудностей с валютой нет. Банкомат предлагает к выдаче только ту валюту, которая в него загружена. То есть, если какое-то устройство, где клиент раньше снимал иностранную валюту, сейчас не предложило ему выбрать доллары, евро или российские рубли, значит, в банкомате они просто закончились. Загрузка валюты в банкоматы ведется в плановом порядке, согласно графику. Мы советуем нашим клиентам предварительно обратиться в контакт-центр по телефону: специалисты поинтересуются, какую сумму и в какой валюте вы хотите снять, а также сразу проверят ее наличие в конкретном банкомате. Все это делается в режиме онлайн, то есть можно предварительно осведомиться о наличии валюты и ехать к тому банкомату, где она есть. Но надо понимать, что данные обновляются в режиме реального времени: за тот промежуток времени, пока клиент едет к банкомату, деньги там могут закончиться. Впрочем, такие случаи - скорее исключение, - сказали в банке.

Специалисты также отметили, что если карта имитирована не Белгазпромбанком, то за одну транзакцию можно снять 6000 российских рублей, 100 евро или 100 долларов. Количество транзакций в сутки неограниченно. По картам самого банка ограничений нет.

В этом же заверили и в других банках.

В БПС-Сбербанке посоветовали ориентироваться на их сайт: во всех банкоматах, которые позволяют снять валюту, такая возможность есть. Например, в Минске сейчас несколько банкоматов, где можно снять и российские рубли, и доллары, и евро. При этом один из них на территории Национального аэропорта, второй - в районе железнодорожного вокзала, остальные - в центре Минска.

- Проверить наличие иностранной валюты в конкретном банкомате наши клиенты могут, обратившись в контакт-центр, - рассказали специалисты БПС-Сбербанка. - Относительно небольшие суммы можно снять без проблем. Если с карты нужно снять сумму больше чем 5 тысяч долларов, а в банкомате ее нет, то ситуация разрешима: деньги можно получить в отделениях банка. Их нужно заказать, в большинстве случаев на третий рабочий день они совершенно доступны: клиент может приехать и получить их.

В Белинвестбанке и Беларусбанке отметили, что загрузка валюты в соответствующие банкоматы осуществляется в штатном режиме, перебоев с наполнением нет, а если в каком-то конкретном банкомате валюта временно закончилась, то снять ее можно в других.

В контакт-центре Альфа-банка отметили, что банк временно ввел ограничения по снятию валюты: не больше 1000 долларов в сутки. Как долго будут действовать ограничения и с чем они связаны, специалисты пояснить затруднились, подчеркнув, что ограничения временные. При этом снять больше чем 1000 долларов с карты все-таки можно - чтобы заказать деньги, нужно обращаться в отделения банка.

Купить можно только те доллары и евро, которые до тебя сдали?

Дизайнер Дмитрий столкнулся с иной проблемой:

- Я уже давно при необходимости покупаю валюту онлайн при помощи приложений. И вот недавно надо было срочно купить наличные доллары. В отделении одного из банков меня удивили, сказав, что продается только та валюта, которую сдают.

Корреспондент «Комсомолки» пробежался по обменникам нескольких банков, чтобы посмотреть, есть ли сложности с валютой.

Как выяснилось, трудности с покупкой валюты если и возникают, то только в ситуации, когда нужна сразу крупная сумма. Да и то не во всех банках.

Например, в рабочий полдень в отделении Абсолютбанка, которое находится у метро «Грушевка», электронная очередь растянулась на 30 человек. Почти все покупали или сдавали валюту, относительно небольшие - 50 -150 долларов - суммы. Однако у мужчины, который хотел сразу купить 8 тысяч долларов и 90 тысяч российских рублей, никаких проблем не возникло: деньги в кассе поменяли без всяких вопросов.

В отделении Белинвестбанка отметили, что проблем с текущей покупкой-продажей наличной валюты нет.

- Если, скажем, вам нужна крупная сумма, например 30 тысяч долларов, и вы хотите их купить за наличные белорусские рубли, то валюту нужно предварительно заказать. Если белорусские рубли у вас на карточке, то совершить обмен будет проще и быстрее.

К слову, на вопрос о том, стали ли белорусы в последнее время больше скупать валюту, представители банков были единодушны: никакого всплеска спроса нет.

- Покупают и сдают и доллары, и евро, и российские рубли. Все валюты - равномерно. Чаще всего обменивают небольшие суммы: кто-то, например, сдает, чтобы погасить платеж по кредиту в белорусских рублях, кто-то покупает 100 евро или 100 долларов - в заначку. Единственное, в этом году, если сравнивать ситуацию с прошлогодней, стали, быть может, чуть меньше покупать валюту: границы закрыты, и покупать евро или доллары, чтобы с ними поехать на отдых за границу, сейчас особой необходимости нет, - рассказали нам в одном из банков.


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