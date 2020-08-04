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Взрыв в Бейруте слышали даже на Кипре

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  • 4.08.2020, 21:53
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Взрыв в Бейруте слышали даже на Кипре
фото: epa

Опубликовано видео.

Радиостанция Shems FM опубликовала в YouTube видеозапись момента взрыва в порту Бейрута, который спровоцировал масштабные разрушения в центре ливанской столицы, передает gordonua.com.

В результате второго взрыва (первый был не таким сильным) были ранены сотни человек, известно как минимум о 10 погибших. Reuters, ссылаясь на очевидцев, пишет, что ударную волну ощущали даже на острове Кипр (примерно в 200 км на северо-запад от Бейрута). Житель Никосии сказал агентству, что у него дома задрожали окна и жалюзи.


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