В Беларуси - основной день президентских выборов 11 9.08.2020, 9:31

3,884

Фото: Getty Images

Главной соперницей диктатора стала Светлана Тихановская.

В Беларуси начался основной день голосования на президентских выборах. Избирательные участки открыты с 8 до 20 часов в воскресенье, 9 августа. Около 6,8 миллиона белорусов могут проголосовать на 5767 участках, 44 из них - за пределами страны.

Выборы проходят без участия международных наблюдателей. ПАСЕ и ОБСЕ не стали направлять свои миссии в Беларусь. Ссылаясь на пандемию, ЦИК Беларуси допустил не более трех наблюдателей на один участок.

По данным ермошинского ЦИК, явка за четыре дня составила 41,7 процента - наиболее высокий показатель за всю историю «выборов» в Беларуси. Независимые наблюдатели сообщают, что явка завышена в разы. Кроме того, наблюдатели сообщают о многочисленных нарушениях.

Тихановская - главная соперница Лукашенко на выборах

Избирательная кампания сопровождалась массовыми протестами сторонников оппозиции. Основное внимание в ее ходе было приковано к оппозиционному кандидату Светлане Тихановской, которая называет себя символом перемен в Беларуси. В поддержку жены арестованного блогера Сергея Тихановского проходили многотысячные митинги по всей стране, ее поддержали и оппозиционные кандидаты, которых ЦИК отказался регистрировать для участия в выборах.

Наиболее близкими ее соратниками во время избирательной кампании стали Мария Колесникова - координатор штаба одного из главных соперников Лукашенко Виктора Бабарико, а также Вероника Цепкало – жена экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало. ЦИК отказался регистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты.

Объединенный штаб Светланы Тихановской призвал белорусов голосовать за нее именно 9 августа и опубликовал подробную инструкцию:

После голосования

Какой общий план действий? В день голосования, 9 августа, людей призывают собираться возле избирательных участков в центральных районах городов ко времени их закрытия в 20:00 для подведения итогов независимых подсчетов голосов (платформа «Голос» и другие).

На следующий день, в понедельник, 10 августа, уже с утра необходимо будет реагировать на заявления властей. Если признают поражение, то миллионы белорусов выйдут на праздничное шествие. Если будут врать, то миллионы белорусов их спокойно опровергнут через Всебелорусскую забастовку и ежедневные демонстрации протеста во всех белорусских городах с 19:00.