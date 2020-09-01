Лукашенко разрешил продать гомельский завод приближенному бизнесмену 8 1.09.2020, 14:33

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Иллюстрационное фото

Предприятие на грани банкротства.

Гомельский завод «Гидропривод» был основан в апреле 1961 года. На сегодняшний день ситуация такова, что до своего 60-летия предприятие, правда, уже под другой вывеской, рискует не дожить. В конце июня руководство обратилось в Экономический суд Гомельской области с заявлением о банкротстве, пишет gomel.today.

«Сильные Новости» попытались разобраться, что же произошло с некогда прибыльным предприятием, где работало 800 человек.

А случилось то, о чем не раз в последние годы предупреждал ярый противник приватизации Александр Лукашенко: мол, перепродадут, загубят, обанкротят... Парадокс в том, что «Гидропривод» продали частнику по указу самого Лукашенко. Впрочем, по порядку...

Хроника при(х)ватизации

В январе 2014 года РУП Гомельский завод «Гидропривод» был преобразован в ОАО «Гидропривод». В общей справке на сайте предприятия сообщается, что в августе 2014 года акции завода были приобретены ООО «Салео» — управляющая компания холдинга, и он вошел в состав холдинга «Салео». В сентябре 2014 года к ОАО «Гидропривод» было присоединено предприятие ООО «Хорда-Гидравлика», а в марте 2015 года ОАО «Гидропривод» переименовано в ОАО «Салео-Гомель».

Отмашкой для преобразований стал Указ Лукашенко от 30 июня 2014 года № 328 «О мерах по развитию гидравлического машиностроения». Появлению этого документа предшествовал визит Лукашенко в марте того же года в ООО «Салео», которое находится в Дзержинске и было создано на базе завода по ремонту дизельных двигателей. Этот завод в 2011 году выкупил совладелец холдинга «Амкодор» Александр Шакутин, которого называют «белорусским олигархом» и даже «кошельком Лукашенко». В чем нет сомнений, так это в том, что Шакутин входит в число бизнесменов, которые имеют возможность лоббировать свои интересы на самом высшем уровне.

В круг интересов Шакутина попали два госпредприятия — упомянутый гомельский «Гидропривод» и кобринский завод «Гидромаш» (оба вошли в состав холдинга и были переименованы в «Салео-Гомель» и «Салео-Кобрин»).

Примечательны условия приватизации (продажи) этой госсобственности. Традиционных конкурсных торгов по схеме «кто предложит больше денег, тот и хозяин» не было. По указу Лукашенко ООО «Салео» без конкурса приобрело у государства «находящиеся в республиканской собственности 1 079 694 акции ОАО "Гидропривод" номинальной стоимостью 100 000 рублей на общую сумму 107 969 400 000 рублей». В ценах до деноминации, конечно. Сделка совершалась «с рассрочкой оплаты на пять лет равными долями». Деньги от продажи акций велено было направить в республиканский бюджет.

Аналогичным образом были проданы акции кобринского завода, но «с оплатой в течение года».

Успело ли рассчитаться за пять лет ООО «Салео» с государством за акции, доподлинно неизвестно. Есть основания считать, что указанная выше стоимость акций была ниже балансовой, а значит, льготной для покупателя. В то же время указом № 328 участники холдинга получили серьезные преференции.

В частности, их освободили с 2014-го по 2018 год от обязательной продажи иностранной валюты, от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, сырье и материалы, ввозимые в Беларусь и еще по ряду позиций, о которых рядовой белорусский бизнес и мечтать не может. Примечательно, что упомянутый указ дополнялся, в результате срок преференций был увеличен до 2021 года.

В обмен на льготную приватизацию новый собственник должен был обеспечить до 31 декабря 2018 года увеличение «не менее чем в 2,5 раза объема промышленного производства ОАО «Гидропривод» и не менее чем в 1,5 раза объема промышленного производства ОАО «Гидромаш» к уровню 2013 года; внесению в 2015-2018 годах денежных и неденежных вкладов не менее 200 млрд. (неденоминированных) рублей на развитие каждого предприятия в уставный фонд ОАО «Гидропривод» и уставный фонд ОАО «Гидромаш».

В случае не исполнения условий указа Лукашенко, «Салео» грозили серьезные финансовые санкции — оно должно было доплатить государству разницу между номинальной и балансовой стоимостью проданных акций.

К месту заметить, что на момент продажи ОАО «Гидропривод» работало с прибылью и, что называется, держалось на плаву. После приватизации, как нынче стало модно выражаться, что-то пошло не так. Хотя государство готово было подставить плечо. Правда, китайское.

В августе 2017 года Совет Министров постановлением № 612 «О реализации Кредитного соглашения» предоставляет ОАО «Салео-Гомель» кредит Экспортно-импортного банка Китая на сумму 71 млн. 825 тыс. долл. для реализации проекта «Организация производства гидростатических трансмиссий, изделий индустриальной (промышленной) гидравлики». Контроль за использованием и погашением кредита возлагался на управляющую компанию «Салео», Гомельский облисполком и «Беларусбанк».

Что стало с этим проектом и китайскими долларами, тайна коммерческая. В открытом доступе удалось найти объявление о выставленных на продажу «Беларусбанком» двух объектов недвижимости как бывшее имущество ОАО «Салео-Гомель» на общую сумму почти 800 тыс. руб.

В долгах, как шелках

Чистый убыток ОАО «Салео-Гомель» за 2017 год составил 3 млн. 899 тыс. руб. Вероятно, собственник принимал определенные меры, чтобы спасти тонущее предприятие. Но к середине 2018 года дела стали совсем плохи. На сайте Минюста в реестре задолженностей по исполнительным документам на 28 августа т.г. в очереди стоят 83 кредитора, которым ОАО должно миллионы рублей. Примечательно, что в числе самых крупных кредиторов оказалось «Гомельэнерго», которому ОАО к началу 2018 года задолжало свыше 1,2 млн. руб.

На начало июня т.г. исполнительные производства в отношении «Салео-Гомель» были возбуждены на общую сумму более 6,5 млн. бел. руб., 1,6 млн. росс. руб., 206,3 тыс. долл. и 1,8 млн. евро.

На начало апреля т. г. задолженность по кредитам и займам превысила 73 млн. руб. Поставщикам за отгруженную продукцию «Гомель-Салео» должен более 15 млн. руб. На этом фоне дебиторская задолженность — менее 10 млн. руб. — не выглядит спасительной.

Секретная благотворительность

С момента приватизации «Гидропривода» в 2014 году на предприятии сменилось четыре директора, что косвенно свидетельствует о том, что собственник предпринимал попытки спасти положение. Однако это не тот случай, когда «кадры решают все». Последнему руководителю ничего не оставалось, как обратится в экономический суд с заявлением о банкротстве.

И это несмотря на то, что государство в очередной раз подставило свое мощное плечо. Случай весьма редкий! Вместо грома и молний в адрес холдинга «Салео» (читай — бизнесмена Шакутина) 31 октября 2019 года появляется Указ Лукашенко № 403 об изменении Указа № 328, в результате чего по ряду позиций ООО «Салео» позволили исполнить свои обязательства перед государством в срок уже до 2024 года. Прямо благотворительность какая-то! Да еще с элементами секретности. Указ № 403 был опубликован в открытом доступе, но ряд пунктов отмечен категорией «Для служебного пользования».

Чудеса в решете

По сведениям «Сильных Новостей», решение обратиться в суд с заявлением о признании банкротом акционеры «Салео-Гомель» приняли на общем собрании 20 апреля. Само заявление датировано 19 июня. Основанием стала — «неплатежеспособность, приобретающая устойчивый характер». 2019 год компания отработала с убытком без малого 8 млн. руб.

Вернемся в прошлое, в год приватизации. Будучи еще госпредприятием ОАО «Гидропривод» первое полугодие 2014 года отработало с прибылью почти 400 тыс. руб. После смены собственника — в августе того же года — дела резко ухудшились, год завод завершил с почти такими же показателями, но с минусом. Убыток превысил 321 тыс. руб. Всего за полгода! В последующие годы убытки исчислялись миллионами.

Кто виноват, не нам судить, возможно, сей вопрос будет подниматься в экономическом суде Гомельской области. Дата начала производства официально не сообщалась. Однако, когда готовилась эта публикация, стало известно, что дела плохи и у акционера ОАО «Салео-Гомель» — ООО «Салео — управляющая компания холдинга». На сайте Единого госреестра сведений о банкротстве появилась информация о том, что Экономический суд Минской области начал дело об экономической несостоятельности этого ООО, в числе членов совета директоров которого значится и председатель совета директоров ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга» Александр Шакутин.

«Спад производства на промышленных предприятиях, закрытие границ из-за пандемии и ряд других факторов не позволяют сбалансировать финансовые потоки. То есть одновременно наращивать производство и рассчитываться за пользование кредитами», — сказали порталу Tut.by в холдинге «Салео». К месту заметить, что бедовые дела в «Салео-Гомель» списать на коронакризис никак не получится. Предприятие ушло в минус задолго до пандемии.

И еще один немаловажный момент из категории чудес приватизации. Напомним, что единственным приобретателем акций «Гидропривода», согласно указу Лукашенко, было ООО «Салео» — управляющая компания холдинга». Однако в документах, которые имеются в распоряжении «Сильных Новостей» сообщается, что в настоящее время, помимо этого ООО, собственниками акций «Салео-Гомель» являются минское ООО «Наванеп» и два физических лица, имеющих регистрацию в Гомеле. Насколько законной была перепродажа акций, в том числе и физическим лицам, сложно сказать. Однако финансового благополучия эта сделка не принесла. Более того, по факту акционеры «Салео-Гомель», мягко говоря, завалили Указ Лукашенко от 30 июня 2014 года № 328 «О мерах по развитию гидравлического машиностроения». И кто ответит?

«Сильные Новости» будут следить за развитием событий, которые при неблагоприятном развитии могут привести к тому, что без работы останутся 800 человек.