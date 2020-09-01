В России предполагаемый отравитель Литвиненко будет «расследовать» отравление Навального 7 1.09.2020, 20:45

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Андрей Луговой

фото: duma.gov.ru

Андрей Луговой уже назвал отравление российского оппозиционера «спецоперацией».

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Андрей Луговой является членом комиссии Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, которая займется изучением отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщил телеканал "Дождь", опубликовав интервью с депутатом.

"Было выражено мнение председателем Думы Вячеславом Викторовичем Володиным о том, чтобы комитет обратил внимание на события, происходящие в последнее время вокруг Навального, и, я считаю, он совершенно справедливо это сделал, потому что то, как развиваются события, как работает пропаганда на Западе и, я бы сказал, оппозиционная пропаганда в России, говорит о том, что, безусловно, все, что происходит с Навальным, не является случайностью", — заявил Луговой, отвечая на вопрос, почему именно этот комитет будет заниматься расследованием.

В ходе беседы он также назвал Шарите "сомнительной клиникой", которая "постоянно принимает отравленных оппозиционеров со всего мира".

"Навальный — политический деятель, безусловно, в России известный, который пользуется популярностью у определенной группы населения. Его передачи, его выступления, безусловно, привлекают внимание. Многое, что он говорит, безусловно, ложь и вранье беспардонное, причем оплачиваемое. Многое из того, что он говорит, действительно заслуживает внимания. И, безусловно, если сейчас рассматривать, кому была выгодна ситуация с Навальным, то ни у кого нет сомнений, что выгодна она прежде всего для того, чтобы начать очередную истерию против России. Как в любом другом деле, которое было со Скрипалями, с Литвиненко, все заканчивается обыкновенной русской пословицей: "То ли у него шубу украли, то ли он украл"", — прокомментировал депутат ситуацию с отравлением Навального.

Он также заявил, "что все, что происходит с Навальным, — отлично подготовленная, глубоко законспирированная спецоперация, не исключу спецслужб Великобритании и США".

"Я думаю, все то, что происходило вокруг Навального с его отлетом, полетом и всем остальным, говорит, что это вообще к отравлению не имеет никакого отношения", — сказал Луговой, добавив, что "врачи в Омске считают, что это проблема с нарушением обмена веществ".

Депутат добавил, что "они (немецкие врачи) вряд ли что-то могут толковое обнаружить, если даже имело место отравление".

В ходе интервью депутату напомнили, что российские органы до сих пор не завели уголовного дела.

"Слушайте, если кому-то становится плохо и у кого-то, извините, отравление пищевое или что-то, сразу говорить о специальном отравлении каком-то? Надо разобраться. Для того чтобы было возбуждено уголовное дело, у врачей должны быть для этого серьезные основания. У врачей в Омске таких оснований нет, и

я думаю, что никакого отравления не было однозначно", — ответил на это Луговой, указав, что поводов для проведения расследования нет.

Напомним, в октябре 2006 года Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун встретились в Лондоне со своим деловым партнером Александром Литвиненко — после этого 23 ноября Литвиненко скончался от отравления.

Следствие выяснило, что Литвиненко был отравлен 1 ноября полонием-210 в баре отеля "Миллениум" — после встречи с Луговым и Ковтуном.

Сам Луговой обвинения отрицает, заявляя, что к делу могут быть причастны британские спецслужбы, которые завербовали Березовского и Литвиненко и пытались завербовать самого Лугового, чтобы заставить собирать компромат на Владимира Путина.

Генеральная прокуратура России не удовлетворила запрос МВД Великобритании об экстрадиции Лугового — она сослалась на 61-ю статью Конституции России и обвинила Скотланд-Ярд в недостатке доказательств, необъективности и политической ангажированности уголовного расследования.

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