Стачком «Беларуськалия» призвал поддержать шахтера Юрия Корзуна 7 10.09.2020, 9:23

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Юрий Корзун

Общий сбор - в 10.00 возле рудника №1.

Стачком ОАО «Беларуськалий» объявил в Солигорске всеобщую мобилизацию с целью поддержать шахтера Юрия Корзуна, который сегодня начал под землей бессрочную акцию протеста. Общий сбор - у проходной рудника Рудоуправления №1 ОАО «Беларуськалий», сообщает Charter97.org со ссылкой на Стачком.

«Поддержим Юрия Корзуна, нашего товарища, - говорится в обращении Стачкома «Беларуськалия». - Рабочие, присоединяйтесь к стачке. Жители Солигорска, приходите к Рудоуправлению №1 прямо сейчас.

Общий сбор - в 10.00. Нам нужна ваша поддержка.

Сообщите своим родным и друзьям! Только солидарность может остановить фашизм!».

Напомним, что один из известных участников протестов и забастовки горняков в Солигорске Юрий Корзун начал одиночный протест в шахте. Он сообщил руководству, что спускается вниз и отказывается подниматься на поверхность, после чего приковал себя наручниками на глубине 305 метров. Главное требование шахтера - прекращения насилия и отставка Лукашенко.

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