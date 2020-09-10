закрыть
10 сентября 2020, четверг, 11:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стачком «Беларуськалия» призвал поддержать шахтера Юрия Корзуна

7
  • 10.09.2020, 9:23
  • 6,113
Стачком «Беларуськалия» призвал поддержать шахтера Юрия Корзуна
Юрий Корзун

Общий сбор - в 10.00 возле рудника №1.

Стачком ОАО «Беларуськалий» объявил в Солигорске всеобщую мобилизацию с целью поддержать шахтера Юрия Корзуна, который сегодня начал под землей бессрочную акцию протеста. Общий сбор - у проходной рудника Рудоуправления №1 ОАО «Беларуськалий», сообщает Charter97.org со ссылкой на Стачком.

«Поддержим Юрия Корзуна, нашего товарища, - говорится в обращении Стачкома «Беларуськалия». - Рабочие, присоединяйтесь к стачке. Жители Солигорска, приходите к Рудоуправлению №1 прямо сейчас.

Общий сбор - в 10.00. Нам нужна ваша поддержка.

Сообщите своим родным и друзьям! Только солидарность может остановить фашизм!».

Напомним, что один из известных участников протестов и забастовки горняков в Солигорске Юрий Корзун начал одиночный протест в шахте. Он сообщил руководству, что спускается вниз и отказывается подниматься на поверхность, после чего приковал себя наручниками на глубине 305 метров. Главное требование шахтера - прекращения насилия и отставка Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы все видели страх тирана на МЗКТ
Мы все видели страх тирана на МЗКТ Игорь Олиневич
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся» Владимир Пугач