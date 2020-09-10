Стачком «Беларуськалия» призвал поддержать шахтера Юрия Корзуна

Стачком «Беларуськалия» призвал поддержать шахтера Юрия Корзуна7
- 10.09.2020, 9:23
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Общий сбор - в 10.00 возле рудника №1.
Стачком ОАО «Беларуськалий» объявил в Солигорске всеобщую мобилизацию с целью поддержать шахтера Юрия Корзуна, который сегодня начал под землей бессрочную акцию протеста. Общий сбор - у проходной рудника Рудоуправления №1 ОАО «Беларуськалий», сообщает Charter97.org со ссылкой на Стачком.
«Поддержим Юрия Корзуна, нашего товарища, - говорится в обращении Стачкома «Беларуськалия». - Рабочие, присоединяйтесь к стачке. Жители Солигорска, приходите к Рудоуправлению №1 прямо сейчас.
Общий сбор - в 10.00. Нам нужна ваша поддержка.
Сообщите своим родным и друзьям! Только солидарность может остановить фашизм!».
Напомним, что один из известных участников протестов и забастовки горняков в Солигорске Юрий Корзун начал одиночный протест в шахте. Он сообщил руководству, что спускается вниз и отказывается подниматься на поверхность, после чего приковал себя наручниками на глубине 305 метров. Главное требование шахтера - прекращения насилия и отставка Лукашенко.