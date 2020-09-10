Солигорские шахтеры вышли в поддержку протестующего под землей Юрия Корзуна

Солигорские шахтеры вышли в поддержку протестующего под землей Юрия Корзуна11
- 10.09.2020, 9:53
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(обновляется) Стачком «Беларуськалия» призвал к солидарности.
Солигорские шахтеры откликнулись на призыв Стачкома ОАО «Беларуськалий» и вышли в поддержку протестующего под землей Юрия Корзуна.
Акция проходит возле проходной Рудоуправления №1, сообщает Charter97.org.
Шахтеры держат плакат «Не позволим режиму возродить фашизм!».
«Забастовка и протесты должны нарастать. Солигорск, подъем. Белорусы, пора просыпаться», - говорят они.
По информации Стачечного комитета, к шахтеру направились начальник участка и главный инженер.
Около 10 утра Стачком сообщил, что Корзуну разрезали наручники и вынесли из шахты. Юрия отправили в приемный покой больницы. Туда же двинулась колонна шахтеров в его поддержку.
Напомним, что один из известных участников протестов и забастовки горняков в Солигорске Юрий Корзун начал бессрочный одиночный протест в шахте. Он сообщил руководству, что спускается вниз и отказывается подниматься на поверхность, после чего приковал себя наручниками на глубине 305 метров. Главное требование шахтера - прекращения насилия и отставка Лукашенко.