Солигорские шахтеры вышли в поддержку протестующего под землей Юрия Корзуна 11 10.09.2020, 9:53

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(обновляется) Стачком «Беларуськалия» призвал к солидарности.

Солигорские шахтеры откликнулись на призыв Стачкома ОАО «Беларуськалий» и вышли в поддержку протестующего под землей Юрия Корзуна.

Акция проходит возле проходной Рудоуправления №1, сообщает Charter97.org.

Шахтеры держат плакат «Не позволим режиму возродить фашизм!».

«Забастовка и протесты должны нарастать. Солигорск, подъем. Белорусы, пора просыпаться», - говорят они.

По информации Стачечного комитета, к шахтеру направились начальник участка и главный инженер.

Около 10 утра Стачком сообщил, что Корзуну разрезали наручники и вынесли из шахты. Юрия отправили в приемный покой больницы. Туда же двинулась колонна шахтеров в его поддержку.

Напомним, что один из известных участников протестов и забастовки горняков в Солигорске Юрий Корзун начал бессрочный одиночный протест в шахте. Он сообщил руководству, что спускается вниз и отказывается подниматься на поверхность, после чего приковал себя наручниками на глубине 305 метров. Главное требование шахтера - прекращения насилия и отставка Лукашенко.

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