Колесникову, Знака и Салея признали политзаключенными 3 10.09.2020, 15:13

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Фото: БелаПАН

Правозащитники потребовали их немедленного освобождения.

Белорусские правозащитные организации признали представителей Координационного совета Марию Колесникову, Максима Знака и адвоката Илью Салея политзаключенными. Об этом сообщает сайт ПЦ «Весна».

Как напоминают правозащитники, 9 сентября Мария Колесникова и Максим Знак с санкции прокурора заключены под стражу. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу о «попытке захвата власти», возбужденному по ч. 3 ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь) Уголовного кодекса. По подозрению в совершении аналогичного «преступления» также задержан адвокат Илья Салей.

— Мы категорически не согласны с такой правовой квалификацией действий Колесниковой, Знака, Салея и всех членов Координационного совета, считаем ее искусственной, предвзятой, по сути не соответствующей характеру и задачам деятельности совета и очевидно политически мотивированной, — указывают правозащитники.

Они отмечают, что Координационный совет был создан именно для выхода из кризиса, к которому привели проведенные с многочисленными нарушениями президентские выборы и последующие за ними жесткие действия власти, в том числе по разгону мирных акций протеста и задержания их участников.

— Никаких мер, в том числе публичных призывов к захвату государственной власти, а тем более по насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь или совершению террористических актов, диверсий и других действий, которые могли бы причинить вред национальной безопасности страны, они не совершали. Высказывание своей точки зрения и требования диалога между обществом и властями не является преступлением в демократической стране.

Правозащитники напоминают, что создание Координационного совета было резко отрицательно воспринято властями и лично Лукашенко. Он еще 18 августа заявил о незаконном характере его создания и обвинил в попытке захватить власть. Через два дня Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.

Они также осудили действия силовиков по похищению и попытке насильственного вывоза за рубеж, а также угрозы физической расправы, которые звучал в адрес Марии Колесниковой в ГУБОПиК. По их мнению, это еще больше подтверждает тот факт, что преследование носит политический и противоправный характер.

Белорусские правозащитники заявляют о признании Марии Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея политическими заключенными и требуют от властей:

незамедлительно освободить и прекратить их уголовное преследование;

незамедлительно освободить всех политических заключенных, прекратить политические репрессии и насилие в стране.

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