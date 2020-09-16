Марии Колесниковой предъявлено обвинение по делу о призывах к захвату власти

Марии Колесниковой предъявлено обвинение по делу о призывах к захвату власти13
- 16.09.2020, 17:12
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Она находится в СИЗО в Жодино.
Члену штаба Виктора Бараико Марии Колесниковой предъявлено обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям,направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщает Следственный комитет. Она содержится под стражей. Расследование продолжается.
Утром 7 сентября в Минске люди в масках посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь».
9 сентября Марию Колесникову нашли в СИЗО №1 Минска.
11 сентября Колесникову перевели в следственный изолятор в Жодино.