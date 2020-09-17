Увольняется директор государственного института, который раскрыл низкий рейтинг Лукашенко

Увольняется директор государственного института, который раскрыл низкий рейтинг Лукашенко2
- 17.09.2020, 12:37
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Также Геннадий Коршунов зафиксировал недоверия ермошинскому ЦИК.
Геннадий Коршунов, директор Института социологии Академии наук Беларуси, увольняется. Об этом он написал у себя в «Фейсбуке».
Напомним, в июне этого года появились результаты официального опроса об уровне доверия минчан к власти, который провел Институт социологии НАН в апреле этого года. Он зафиксировал низкий рейтинг доверия Лукашенко и ермошинскому ЦИК.
Чуть позже в интервью Геннадий Коршунов подтвердил правдивость цифр.