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Увольняется директор государственного института, который раскрыл низкий рейтинг Лукашенко

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  • 17.09.2020, 12:37
  • 1,862
Увольняется директор государственного института, который раскрыл низкий рейтинг Лукашенко
Геннадий Коршунов

Также Геннадий Коршунов зафиксировал недоверия ермошинскому ЦИК.

Геннадий Коршунов, директор Института социологии Академии наук Беларуси, увольняется. Об этом он написал у себя в «Фейсбуке».

Напомним, в июне этого года появились результаты официального опроса об уровне доверия минчан к власти, который провел Институт социологии НАН в апреле этого года. Он зафиксировал низкий рейтинг доверия Лукашенко и ермошинскому ЦИК.

Чуть позже в интервью Геннадий Коршунов подтвердил правдивость цифр.

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