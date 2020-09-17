Белоруску, которая придумала лозунг «Стоп таракан», забрали в ИВС 13 17.09.2020, 12:56

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Людмила Борейко

Фото: racyja.com

Ее сына избили неизвестные.

31 марта в Глубокое приезжал блогер, автор YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский. Он вел с главной площади стрим со своими подписчиками. На встречу пришла и 58-летняя пенсионерка, продавец цветов Людмила Борейко. Она рассказала, как живут люди в ее родном городе, выразила свое мнение о политике властей, а также эпидемии коронавируса.

Это видео уже набрало почти 1,5 млн просмотров — и стало самым популярным на канале «Страна для жизни».

В мае за это интервью женщина получила штраф в 270 рублей — за нарушение ч. 1 ст. 23.34 КоАП. С точки зрения милиции, она осуществила «пикетирование путем публичного выражения своих общественно-политических интересов и личного отношения к действующей власти в режиме онлайн на YouTube-канале „Страна для жизни“ без соответствующего разрешения Глубокского районного исполнительного комитета» (из записи в протоколе), пишет tut.by..

«В ИВС раздевали догола: искали что-то „запрещенное“. А на самом деле хотели унизить»

После президентских выборов Людмила Борейко ходила на мирные акции протеста в Глубоком:

— В августе по двум протоколам по статье 23.34 КоАП мне дали штраф — 22 базовые величины (594 рубля). В пятницу, 11 сентября, к двум часам дня меня повесткой вызвали в РОВД — для составления нового протокола.

В тот же день, с утра, Людмила решила пойти в суд — поддержать мужчину, которого также обвиняли в участии в несанкционированном митинге.

— Когда суд закончился — ему дали 5 суток ареста, — мы вышли на улицу. Ко мне подошли пятеро милиционеров: «Вы задержаны». Я объясняю: «Так я и сама собираюсь прийти к двум часам в РОВД». «Мы задерживаем вас сейчас, везем для составления протокола». Привезли в отдел — и задержали на 72 часа. Начальнику РОВД Валерию Круклинскому я сообщила: «У меня несовершеннолетний ребенок». Но, несмотря на это, меня забрали в ИВС — в легкой одежде, в которой была. Не разрешили взять лекарства.

В изоляторе временного содержания, по словам Людмилы, была такая обстановка:

— Меня посадили в одну камеру с женщиной, которую подозревают в том, что она ударила ножом другую женщину. Каждое утро и вечер меня ставили к стенке, осматривали, проводили по телу металлоискателем. Раздевали догола, приказывали снять даже нижнее белье. Ежедневно проводили обыски в камере, осматривали каждый предмет моей одежды, а обувь заставляли сгибать пополам. Я не знаю, что запрещенное они искали в моих вещах. И как это «запрещенное» могло попасть в камеру? Думаю, просто хотели унизить.

Из ИВС Людмила Борейко вышла в понедельник, 14 сентября. Женщину привезли в суд. Но процесс перенесли на 17 сентября.

«Меня специально „закрыли“ в ИВС, чтобы неизвестные избили моего ребенка»

На следующий день после того как Людмила Борейко попала в ИВС, 12 сентября, неизвестные избили ее сына — 17-летнего студента Кирилла Борейко.

— Кирилла позвал гулять по городу парень, с которым они учились в школе. Примерно в пол-одиннадцатого вечера к ним подошла компания из четырех человек. Провоцировали драку, однако сын не поддался. Тогда его сбил с ног какой-то высокий парень и стал избивать — в основном по лицу и голове. Потом подскочил второй и ударил в затылок ногой. Приятеля Кирилла при этом никто не трогал. Он не вступался за сына, не вызывал милицию, просто стоял и смотрел, как Кирилла избивают.

Когда нападавшие скрылись, молодой человек понял, что сам домой не дойдет. Позвонил сестре, и вскоре с места происшествия его забрала скорая.

— У сына сотрясение мозга и многочисленные ушибы на голове и лице. С субботы он в больнице. И, как сказали врачи, будет лежать там до понедельника. Я предполагаю, что меня специально «закрыли» в ИВС, чтобы неизвестные избили моего ребенка — из мести за мою активную гражданскую позицию.

Сестра Кирилла написала заявление в милицию по факту нападения на брата и его избиения.

— Заявление приняли. Но побои снимать отказались, объяснили, что сделают освидетельствование, когда сын выйдет из больницы. Сотрудники угрозыска сообщили мне, что уже нашли тех парней, которые напали на Кирилла. Но будет ли возбуждено уголовное дело, неизвестно.

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