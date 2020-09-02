Майк Помпео призвал разрешить въезд в Беларусь Тадеушу Кондрусевичу

Майк Помпео призвал разрешить въезд в Беларусь Тадеушу Кондрусевичу5
- 2.09.2020, 7:50
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Госсекретарь США заявил о свободе вероисповедания для белорусов.
Госсекретарь США Майкл Помпео призвал власти Беларуси разрешить въезд в страну главе католической церкви митрополиту Тадеушу Кондрусевичу.
— Белорусские власти должны разрешить въезд архиепископа Кондрусевича, чтобы он мог заботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов. Он и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания, — написал Помпео в Twitter.
31 августа в Беларусь без объяснения причин не пустили митрополита Тадеуша Кондрусевича, который возвращался из командировки в Польшу.