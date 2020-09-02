Бюджет Беларуси просел на 5,5 миллиардов 1 2.09.2020, 8:43

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ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАСЬКО/KP.BY

Такого не было в прошлые годы.

Минфин Беларуси опубликовал итоги исполнения бюджета на 1 августа. В них нет ничего радостного для властей.

По сравнению с минфинами России и Украины Минфин РБ выдает бюджетную информацию крайне дозировано и с большим лагом во времени. Однако даже из куцых белорусских табличек можно почерпнуть полезную информацию, пишут banki24.by.

Минфин Беларуси отчитался, что за 7 месяцев 2020 года дефицит бюджета сектора госуправления составил 1,333 млрд BYN, республиканского бюджета — 1,423 млрд BYN.

Бюджет сектора госуправления объединяет республиканский бюджет, ФСЗН и местные бюджеты. Для сравнения: за такой же период в 2019 году профицит бюджета сектора госуправления достигал 4,235 млрд BYN, а республиканского — 2,936 млрд BYN. Это значит, что относительно прошлого года недобор по сальдо составил 5,568 млрд BYN в целом и 4,359 млрд BYN по республиканскому бюджету.

Просадка бюджета произошла по двум причинам — отставание по доходам и рост расходов. Доходы бюджета сектора госуправления упали к 2019 году на 2,2 млрд BYN, республиканского бюджета — на 1,542 млрд BYN, а расходы увеличились на 3,368 млрд BYN и 2,817 млрд BYN соответственно.

В начале августа министр финансов Юрий Селиверстов сообщил, что отставание по доходам бюджета к концу года ожидается на уровне 3,7–4 млрд BYN. Селиверстов объяснил половину этих потерь ситуацией на нефтяном рынке, а другую половину — кризисом в белорусской экономике.

По уточненным данным Минфина дефицит бюджета сектора госуправления пока оценивается в 2,712 млрд BYN, республиканского бюджета — в 2,138 млрд BYN.

По словам Селиверстова, к концу года вероятно увеличение дефицита до 5 млрд BYN. Чиновники намерены профинансировать дефицит за счет остатков бюджетов прошлых лет.

Селиверстов напомнил, что бюджет взял на себя долги комбинатов хлебопродуктов. По указу № 166 Минфин внес бюджетные деньги на сумму до 1,295 млрд BYN, чтобы реализовать реструктуризацию долгов КХП.

Еще до 557 млн BYN господдержки аграриям предоставили облисполкомы. Это раздуло дефицит местных бюджетов. Июль является месяцем квартальных налогов. Поэтому исполнение бюджета в июле почти всегда профицитное.

Однако в 2020 году этот профицит значительно сократился по сравнению 2019-м. В целом по системе профицит за июль составил 805,6 млн BYN, по республиканскому бюджету — 352,8 млн BYN.

Годом раньше профициты были такие: 1,739 млрд BYN и 950,9 млн BYN. Как и в случае с итогами за 7 месяцев, июльская просадка связана с падением доходов и ростом расходов бюджета. Если доходы бюджетной системы в июле сократились на 8,4%, то расходы выросли на 9,7%.

По республиканскому бюджету контраст еще выше: минус 13,2% по доходам и +11% по расходам.

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