Замгоссекретаря США: Вы, народ Беларуси, напомнили нам, насколько важны демократия и свобода 2.09.2020, 9:07

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Стивен Биган

Фото: AP

Вашингтон обсуждает дополнительные меры давления на белорусские власти.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган дал эксклюзивное интервью вел директор Белорусской службе «Радио Свобода».

- Прошла неделя после вашей поездки по региону и выступления в Вене. В ОБСЕ вы призвали немедленно прекратить насилие против белорусского народа и освободить несправедливо задержанных, включая американского гражданина Виталия Шклярова. Как вы оцениваете события, произошедшие в Беларуси с тех пор, вы видите прогресс?

- Мы не видим никакого прогресса. И мы обдумываем дополнительные меры, необходимые для давления на власти Беларуси, чтобы были предприняты шаги, которых требует не только собственная Конституция, обычное достоинство и справедливость, но и обязательства правительства Беларуси по уставу ОБСЕ и Всеобщей декларации прав человека ООН. Правительство Беларуси имеет определенные обязательства, которых оно не выполняет, и международное сообщество будет впредь настаивать на их выполнении.

Я хочу повторить: наши основные требования — немедленно освободить несправедливо задержанных, в том числе Виталия Шклярова, которого держат в заключении без всяких законных оснований, а также — прекратить насилие против протестующих, которое мы наблюдаем, возможно, не так драматично, как сразу после выборов, но в последние дни мы видим его снова... Прогресс недостаточен, и мы обсуждаем дополнительные меры давления, мы работаем над этим.

- В последние годы США пытались оказать поддержку белорусской независимости. Санкции были приостановлены, высокопоставленные американские дипломаты посетили Минск. По инициативе госсекретаря Майка Помпео Беларусь начала закупать американскую нефть. Глядя назад, не была ли эта политика ублажения ошибочной?

- США никогда не хотели конфликта или напряженности в отношениях с Беларусью. В течение 29 лет белорусской независимости, с ее первых дней, включая усилия различных американских администраций и моих личных в 1990-е, США добивались конструктивных отношений с Беларусью. США никогда не рассматривали Беларусь как поле соревнования между Западом и Востоком, и мы не рассматриваем ее таким образом сейчас.

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