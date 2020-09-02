Белорусы призвали Лондонскую фондовую биржу изъять из оборота белорусские облигации на £1 миллиард 13 2.09.2020, 11:36

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Инициаторы требуют ввести санкции в отношении белорусского правительства и компаний, связанных с режимом.

Белорусы-эмигранты призвали Лондонскую фондовую биржу отказаться от оборота белорусских облигаций на 1 млрд фунтов стерлингов. Инициаторы ссылаются на фальсификацию итогов голосования на президентских выборах в пользу Лукашенко, передает «Радыё Свабода».

В июне этого года правительство Беларуси впервые разместило облигации на сумму 1,25 млрд долларов (930 млрд фунтов) на Лондонской фондовой бирже.

Группа белорусских эмигрантов, объединенных в группу «Надежда», в четверг проведет акцию протеста возле фондовой биржи в лондонском Сити, требуя исключения облигаций.

Группа утверждает, что облигации «в конечном итоге финансируют террористический режим Лукашенко в Беларуси».

Лондонская фондовая биржа отказалась комментировать протест.

Людмила д'Круз, одна из организаторов «Надежды», сказала, что у лондонского Сити есть моральная ответственность не помогать финансировать режим Лукашенко.

«Происходит то, что белорусское правительство использует финансовые инструменты, созданные в демократическом обществе — Соединенном Королевстве — для сбора средств на жестокие, нелиберальный и аморальный режим. Я абсолютно уверена, что Сити обязан противостоять этому.

[Министр иностранных дел] Доминик Рааб выступил с заявлением, в котором говорится, что Великобритания не признает результаты выборов, и считает, что финансовые учреждения также должны отреагировать аналогичным образом.

Группа «Надежда» также призывает правительство Великобритании ввести санкции в отношении белорусского правительства и компаний, связанных с режимом.

Великобритания недавно приняла закон Магнитского, который позволяет правительству применять санкции к иностранным гражданам за нарушения прав человека.

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