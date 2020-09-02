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В минском офисе PandaDoc прошел обыск

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  • 2.09.2020, 12:10
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В минском офисе PandaDoc прошел обыск
Фото: pandadoc.com

Директора компании забрали сотрудники ДФР.

В офис IT-компании PandaDoc этим утром приехали с обыском, пишет «Онлайнер». Эту информацию подтвердил основатель и руководитель компании Микита Микадо. По его словам, обыск проводят сотрудники Департамента финансовых расследований.

Большинство сотрудников PandaDoc работает из дома, поэтому информации о происходящем в офисе пока почти нет. Также Микита сообщил, что «директора забрали».

Руководитель PandaDoc Микита Микадо в августе предложил инициативу по финансовой помощи сотрудникам силовых ведомств, которые уйдут со службы.

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