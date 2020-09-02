В минском офисе PandaDoc прошел обыск

В минском офисе PandaDoc прошел обыск6
- 2.09.2020, 12:10
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Директора компании забрали сотрудники ДФР.
В офис IT-компании PandaDoc этим утром приехали с обыском, пишет «Онлайнер». Эту информацию подтвердил основатель и руководитель компании Микита Микадо. По его словам, обыск проводят сотрудники Департамента финансовых расследований.
Большинство сотрудников PandaDoc работает из дома, поэтому информации о происходящем в офисе пока почти нет. Также Микита сообщил, что «директора забрали».
Руководитель PandaDoc Микита Микадо в августе предложил инициативу по финансовой помощи сотрудникам силовых ведомств, которые уйдут со службы.