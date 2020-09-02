Польские евродепутаты: В интересах безопасной Польши - безопасная Беларусь 2.09.2020, 12:52

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Депутаты обсуждают резолюцию о ситуации в Беларуси на заседании в Европарламенте.

В Европарламенте проходит заседание Польского клуба, посвященное ситуации в Беларуси. Заседание польских депутатов Европарламента проводится по приглашению депутатов от партии «Право и справедливость», передает «Радыё Свабода».

Но в заседании принимают участие политики как правящей партии Польши, так и оппозиции.

Премьер-министр Матеуш Моравецки дистанционно связался с депутатами Европарламента в начале встречи.

Перед началом конференции депутат Доминик Тарчински сказал журналистам, что в интересах Польши, чтобы все говорили в один голос о Беларуси и России, которая, как многие отмечают, уже ведет там гибридную деятельность:

«В интересах Польши, чтобы не было внутреннего конфликта, потому что россияне ждут только этого. Мы все знаем из истории, как Россия вела себя по отношению к Польше, Украине, а теперь и Беларуси. Что говорил покойный президент Лех Качиньски, нужно напоминать каждый день (...) Сегодня я напоминаю всем польским политикам, чтобы они боролись за безопасную Польшу: и в интересах безопасной Польши - безопасная Беларусь», - заявил депутат Европарламента от ПиС Доминик Тарчински.

Анджей Халицки, депутат от Гражданской коалиции, признал, что внешняя политика, в том числе Восточная, очень важна, и здесь нужно межпартийное сотрудничество:

«Здесь нет идеологии, есть только вопрос об определенной эффективности, которой, вероятно, легче достичь, если действовать сообща, через подразделения», - добавил депутат Европарламента Халицки.

Польские евродепутаты обсуждают резолюцию о ситуации в Беларуси, поправки к докладу и кандидатам на премию Сахарова, присуждаемую Европарламентом За заслуги в борьбе за права человека и демократию.

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