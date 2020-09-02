В организме Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок» 3 2.09.2020, 16:54

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Это установили немецкие военные токсикологи.

Военные токсикологи установили, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», об этом сообщается на сайте правительства Германии, пишет «МБХ медиа».

«Cпециальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование на основе анализов Алексея Навального. Были получены неопровержимые доказательства химического нервного вещества группы «Новичок», — сообщило издание.

Также в правительстве заявили, что решительно осуждают нападение на Навального и призвали российское правительство объяснить произошедшее.

В Берлине заявили, что проинформируют ЕС и НАТО о результатах экспеетизы, после чего будет обсуждаться совместная реакция европейских стран на отравление. «Также правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)», — добавили в правительстве Германии.

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