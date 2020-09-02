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США и европейские страны готовят санкции против режима Лукашенко

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  • 2.09.2020, 22:39
  • 11,058
США и европейские страны готовят санкции против режима Лукашенко
Майк Помпео
Фото: Reuters

Об этом заявил госсекретарь США.

Глава Госдепартамента Майк Помпео потребовал немедленного освобождения всех задержанных участников протестов в Беларуси и призвал официальный Минск прекратить насилие.

Как сообщает Reuters, Майк Помпео сообщил, что США и европейские партнеры вместе обдумывают вопрос о введении целевых санкций против всех причастных к нарушению прав человека в Беларуси.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник сообщало, что санкции против властей Беларуси вместе обсуждают ЕС, Великобритания, США и Канада. Согласно источнику, санкции могут быть введены в ближайшем будущем.

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