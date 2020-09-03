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Официальный сайт МВД Беларуси: Лукашенко и Караев объявлены в розыск

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  • 3.09.2020, 20:17
  • 22,750
Официальный сайт МВД Беларуси: Лукашенко и Караев объявлены в розыск

Обоим предъявлено обвинение в военных преступлениях против белорусского народа.

На официальном сайте МВД Беларуси появилась информация об объявлении в розыск узурпатора Александра Лукашенко и палача Юрия Караева.

Скрин опубликовал телеграм-канал «Наша Нiва».

Обоим предъявлено обвинение в военных преступлениях против белорусского народа.

Напомним, вчера на сайте управделами Лукашенко появился бело-красно-белый флаг и наряженный в Верку Сердючку Виктор Шейман, которого подозревают в политических убийствах.

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