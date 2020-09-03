Официальный сайт МВД Беларуси: Лукашенко и Караев объявлены в розыск

Официальный сайт МВД Беларуси: Лукашенко и Караев объявлены в розыск21
- 3.09.2020, 20:17
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Обоим предъявлено обвинение в военных преступлениях против белорусского народа.
На официальном сайте МВД Беларуси появилась информация об объявлении в розыск узурпатора Александра Лукашенко и палача Юрия Караева.
Скрин опубликовал телеграм-канал «Наша Нiва».
Обоим предъявлено обвинение в военных преступлениях против белорусского народа.
Напомним, вчера на сайте управделами Лукашенко появился бело-красно-белый флаг и наряженный в Верку Сердючку Виктор Шейман, которого подозревают в политических убийствах.