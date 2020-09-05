28-й день белорусской революции (Видео, онлайн) 3 5.09.2020, 12:43

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В стране проходят акции солидарности, Женский марш мира и Карнавал свободы.

Сегодня днем в Минске продолжились протесты студентов БГУ, БНТУ, МГЛУ и БГУИР, также проходят Женский марш мира и Велопробег солидарности.

Вечером - традиционный Карнавал свободы по всему городу.

Charter97.org ведет онлайн-репортаж.

14:58 В Минске на Комаровке собралось несколько десяток женщин. Там начинается Женский марш.

14:51 Тем временем во дворы ЖК "Каскад" приехали мужчины в форме без опознавательных знаков. Ранее жильцы не давали проехать МЧС во двор, где висят бело-красно-белые флаги.

14:25 Проспект Независимости. Студенческий марш до нападения омоновцев. "Пора менять лысую резину!"

14:24 В Минске начался мотопробег Солидарности.

14:18 Обращение студентов БГУ, которых силовики пытались разогнать на улице Карла Маркса.

14:14 Хапун на площади Якуба Колоса.

14:04 Колонна студентов идет от МГЛУ к Комаровскому рынку.

13:58 Студенты начали шествие от МГЛУ по направлению к Комаровскому рынку, где через час начинается Женский марш мира.

13:51 Возле МГЛУ перекрыли дорогу.

13:46 Студенты выстраиваются в цепь солидарности.

13:46 Владимир Карякин из Litesound поддержал студентов.

13:40 Преподаватели МГЛУ солидарны со студентами!

13:40 "Марсельеза" и "Ня быць скотам" под МГЛУ.

13:37 Студентки МГЛУ устроили акцию с прочтением статей Конституции Республики Беларусь.

13:34 Подборка плакатов от МГЛУ.

13:32 Сейчас у МГЛУ. Подходят студенты разных вузов. Людей становится все больше.

13:25 Возле МГЛУ студенты и преподаватели поют "Gaudeamus igitur".

13:18 Мужчины в форме без опознавательных знаков задержали больше 15 студентов на Карла Маркса. Как пишут очевидцы: «Забрали всех парней»

13:19 Студенты кричат: «Автозаки в автозак».

13:15 Студенты БГУКИ уже на подходе к МГЛУ!

13:06 Студенты поют «тры чарапахi»!

13:05 Студентов около МГЛУ собирается всё больше!

13:01 Возле МГЛУ много студентов и преподавателей.

12:48 Воины света из БГУ - уже на марше в центре Минска.

12:49 Студенты БГУКИ идут к БГУ.

12:49 Студенты БНТУ приходят поддержать МГЛУ.

12:54 Вот такие плакаты возле МГЛУ.

12:48 Белорусский государственный университет сейчас.

12:43 Около 12:00 группа студентов собралась возле кинотеатра «Октябрь». Силовики задержали 2-х человек.

12:42 Цепочка солидарности студентов БГУ возле здания факультета международных отношений.

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