Минчане с утра занимают очередь в кафе, в котором бил стекла начальник ГУБОПиК

Минчане с утра занимают очередь в кафе, в котором бил стекла начальник ГУБОПиК2
- 7.09.2020, 11:22
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Феноменальная солидарность
Феноменальная солидарность белорусов: в кафе O'Petit, двери которого вчера выбил дубинкой глава ГУБОПиК МВД Николай Карпенков, сегодня с утра стоит очередь минчан.
Вчера сотрудники кафе спрятали у себя несколько протестующих, за которыми гналась милиция. Через пару минут силовики разбили стекло в дверях кафе и забрали оттуда несколько человек, сообщает «Еврорадио».