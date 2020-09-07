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Минчане с утра занимают очередь в кафе, в котором бил стекла начальник ГУБОПиК

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  • 7.09.2020, 11:22
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Минчане с утра занимают очередь в кафе, в котором бил стекла начальник ГУБОПиК

Феноменальная солидарность

Феноменальная солидарность белорусов: в кафе O'Petit, двери которого вчера выбил дубинкой глава ГУБОПиК МВД Николай Карпенков, сегодня с утра стоит очередь минчан.

Вчера сотрудники кафе спрятали у себя несколько протестующих, за которыми гналась милиция. Через пару минут силовики разбили стекло в дверях кафе и забрали оттуда несколько человек, сообщает «Еврорадио».

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