Песков назвал хулиганскими выходками нападения на участников акций протеста в Минске 55 7.09.2020, 16:38

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Кремля осудил действия лукашенковских бандитов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хулиганскими выходками нападения на участников акций протеста в Минске, сообщает ТАСС.

"Нет, безусловно, это какие-то хулиганские выходки", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, являются ли сообщения о том, что в Минске неизвестные напали на кафе и разбили дубинками стекло входной двери.

"Мы знаем по заявлениям наших белорусских коллег, что они уже проверяют эту информацию, эти съемки. Надеемся, что в данном случае белорусские правоохранительные органы выполнят свою работу", - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, после Марша единства в Минске сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в масках, без опознавательных знаков, с дубинками в руках, избивали мирных демонстрантов и занимались порчей имущества. Глава ГУБОПиК Николай Карпенков лично бил стекло в минском кафе.

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