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Польша запускает программу Poland Business Harbour для релокации белорусского ИТ-бизнеса

  • 8.09.2020, 22:20
Польша запускает программу Poland Business Harbour для релокации белорусского ИТ-бизнеса
Ядвига Эмильевич
фото: Twitter/Ministerstwo Rozwoju

Сайт программы и специальная телефонная линия будут запущены 9 сентября.

Правительство Польши запустит специальную программу поддержки белорусских IT-предпринимателей. Варшава надеется, что во время политических волнений белорусские айтишники смогут найти убежище для своих компаний в Польше. Об этом заявила вице-премьер Ядвига Эмильевич во время экономического форума в Карпаче, передает «Польскае радыё».

- Что мы предлагаем. Во-первых, это быстрый способ получения визы для предпринимателей и их семей, чтобы они могли безопасно и быстро прибыть в Польшу. Мы предлагаем быстрый путь, связанный с эпидемиологическими ограничениями. Мы также предлагаем услугу «бизнес-консьерж» - нужная поддержка уже здесь, на месте.

Сайт программы и специальная телефонная линия будут запущены 9 сентября. На этой неделе первые белорусские ИТ-компании переедут в Польшу.

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