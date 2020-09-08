Польша запускает программу Poland Business Harbour для релокации белорусского ИТ-бизнеса
- 8.09.2020, 22:20
Сайт программы и специальная телефонная линия будут запущены 9 сентября.
Правительство Польши запустит специальную программу поддержки белорусских IT-предпринимателей. Варшава надеется, что во время политических волнений белорусские айтишники смогут найти убежище для своих компаний в Польше. Об этом заявила вице-премьер Ядвига Эмильевич во время экономического форума в Карпаче, передает «Польскае радыё».
- Что мы предлагаем. Во-первых, это быстрый способ получения визы для предпринимателей и их семей, чтобы они могли безопасно и быстро прибыть в Польшу. Мы предлагаем быстрый путь, связанный с эпидемиологическими ограничениями. Мы также предлагаем услугу «бизнес-консьерж» - нужная поддержка уже здесь, на месте.
Сайт программы и специальная телефонная линия будут запущены 9 сентября. На этой неделе первые белорусские ИТ-компании переедут в Польшу.