Окончательное обнуление 8 Иван Преображенский, «Росбалт»

10.01.2021, 8:26

5,157

Политические перемены в РФ в наступившем году неизбежны.

В новый год Россия входит с поправленной Конституцией, перелопаченным законодательством, отрихтованной политической системой и прежним президентом.

Госдума-2021

Политические перемены в стране в наступившем году неизбежны. Осенью, если их внезапно не перенесут (что по-прежнему технически возможно) состоятся выборы в Госдуму нового созыва. Именно этот состав парламента будет заседать в то время, когда, теоретически, должны состоятся следующие выборы президента в 2024 году.

Это же будет первая «обнуленная» Госдума — работающая в рамках новой Конституции, принятой весной 2020 года старым составом депутатов, а затем проведенной через многодневное «всероссийское голосование» с избирательными участками «на пеньках» и электронными бюллетенями.

Вторая половина 2020 года прошла в законодательной подготовке к этим выборам. Уже ясно, что в Госдуме-2021 не будет оппозиции. Назвать так нынешние парламентские партии просто язык не повернется. Ну а так называемую «несистемную» на эти выборы и близко не пустят. Самый очевидный сигнал — условный срок Юлии Галяминой, одной из самых известных женщин-оппозиционерок в России, муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы. Теперь, по действующим законам, баллотироваться в Госдуму она не сможет.

Впрочем, это именно символический приговор и удар по ней лично, как по заметному оппозиционному политику. Самая вероятная массовая схема связана с уже принятыми поправками, касающимися так называемых «иностранных агентов». В соответствии с этими законодательными новациями, последние из которых вступят в силу в марте 2021 года (что делает досрочные выборы раньше апреля маловероятными), кандидаты на выборные должности — иностранные агенты, должны об этом своем статусе известить избиркомы и указать его в агитационной продукции. Ну а за уклонение от ограничения в правах (а именно это означает объявление иноагентом) положен как штраф, так и уголовное наказание до 5 лет лишения свободы.

Напрашивается такая схема. Оппозиционеры идут на выборы. Уже в ходе компании власти объявляют их иностранными агентами. Их регистрация, из-за неуказания сведений, которые не могли быть им известны, объявляется недействительной. Тем, кто будет упираться, назначаются, как Галяминой, условные, а особо «злостным» и реальные сроки заключения.

Точно такие же риски несут и партии, у которых таким образом могут аннулировать весь список кандидатов целиком.

Так что можно не сомневаться, что любые зарегистрированные политические организации, вроде «Яблока», больше не станут пускать в свои ряды сторонников Алексея Навального и других раздражающих Кремль оппозиционеров.

Таким образом, выборы в Госдуму призваны в 2021 году стать последним шагом к полному, безраздельному закреплению власти в руках нынешнего российского правящего класса. Вместе, конечно, с широкой политической чисткой рядов гражданских активистов, оппозиции и любых возможных видов инакомыслящих, которые подготовлены законами 2020 года и новой Конституцией.

Это и станет концом пресловутого «транзита власти», который так любили обсуждать политологи и аналитики в последние годы.

Выборы президента пройдут досрочно?

Таким образом, российская политическая система в 2021 году станет полностью герметичной. Механизм, с одной стороны, будет полностью ориентирован лично на Владимира Путина. В стране будет его Конституция, в соответствии с ней, его личное правительство, он фактически сформирует полностью лояльную себе Госдуму, а в Совет Федерации, в рамках нового законодательства, делегирует еще и своих, никем не избранных, сенаторов. Он же назначает и главу Конституционного суда, про остальные органы власти и говорить не приходится. Разве что остатки муниципального самоуправления осталось подчинить.

У такой герметичной системы может быть только два предназначения. Первое, которое сейчас большинство аналитиков прогнозирует для Владимира Путина — это фактически пожизненное правление. Как минимум до 2036 года. Это весьма вероятный вариант. Но есть и второй — это начало реального отхода от власти нынешнего президента, возможно даже, при сохранении всех постов.

Почти мистический страх власти перед транзитом, создание системы, из которой почти нельзя уйти, не потеряв всего — это и заставило правящий класс все больше герметизировать систему. Теперь можно не опасаться, что во власти окажется чужеродный, нелояльный лично Владимиру Путин элемент. Значит, можно расслабиться. Кстати, примерно так президент уже вел себя большую часть 2020 года, уйдя, как пишет пресса, «в бункер», то есть самоустранившись от повседневного управления страной. При том, что ни для кого не секрет, что управление Россией ведется не на основе каких-то работающих механизмов и институтов, но, главным образом, в ручном режиме.

Собственно, дальнейшее дистанцирование Владимира Путина от власти в 2021 году может продолжиться и даже углубиться. В теории, он может даже начать передавать занятые им командные высоты кому-то из потенциальных преемников, то есть оставлять многочисленные посты, которые он сейчас занимает как глава Совета безопасности, Госсовета и массы других занятых в управлении страной органов.

Есть и «казахский» вариант — внезапный уход Путина с поста президента в 2021 — начале 2022 года. Тогда досрочные выборы и все, что с этим связано. Но это станет возможным только если действующий президент будет уверен, что и без его личного периодического вмешательства государственная машина набрала уже такую инерцию, что не сможет свернуть с заданного им курса.

Россиянам не до политики

Впрочем, играть в эти политические игры и даже внимательно следить за ними будет, скорее всего, меньшинство населения страны. Снижение уровня жизни, вызванное и объективным экономическим кризисом в России и коронакризисом, серьезно его углубившим, станет главным социальным процессом 2021 года. Падение доходов, рост безработицы и, как следствие, рост криминала — со всем этим неизбежно столкнутся и те, кто еще лично не ощутил на себе негативные перемены в 2020 году.

Судя по тенденциям прошедшего года, российские власти будут постепенно урезать имеющиеся социальные льготы. Пока население не мешает властям перестраивать государственную систему, оно предоставлено само себе.

Разве что к парламентским выборам работающим пенсионерам подбросят индексацию, да выдадут еще 5-10 тысяч рублей детям до 8 лет или другого возраста, который назовет Минфин, в соответствии с бюджетными возможностями. Помимо социалки, проблемы продолжатся в сфере образования, которое тоже сильно пострадало от ковида.

В общем, от своих жизненных сложностей россияне еще могли бы отвлечься на политику. Но надо будет помогать детям и родителям, которые сами не справятся с проблемой-2021, то есть совокупными последствиями ковида, экономического кризиса и роста расходов на милитаризацию страны. До выборов ли тут, до Путина ли?

Иван Преображенский, «Росбалт»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».