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Более 60 компаний из Беларуси ведут переговоры о переезде в Литву

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  • 12.01.2021, 16:37
  • 3,511
Более 60 компаний из Беларуси ведут переговоры о переезде в Литву
Иллюстрационное фото

Отток капитала из страны продалжается.

Более 60 компаний из Беларуси ведут переговоры о переезде в Литву. Об этом сообщила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте. Она отметила, что в прошлом году действия белорусского режима вынудили предпринимателей уезжать за границу, а Литве пришлось решать сложные вопросы релокации.

С начала протестов в Беларуси о планах обосноваться в Литве заявили Epam Systems, Wargaming, Flo, Godel Technologies и другие.

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