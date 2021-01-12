Более 60 компаний из Беларуси ведут переговоры о переезде в Литву7
- 12.01.2021, 16:37
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Отток капитала из страны продалжается.
Более 60 компаний из Беларуси ведут переговоры о переезде в Литву. Об этом сообщила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте. Она отметила, что в прошлом году действия белорусского режима вынудили предпринимателей уезжать за границу, а Литве пришлось решать сложные вопросы релокации.
С начала протестов в Беларуси о планах обосноваться в Литве заявили Epam Systems, Wargaming, Flo, Godel Technologies и другие.