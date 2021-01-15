Бизнес разрывает деловые связи с империей Трампа 1 15.01.2021, 12:09

Дональд Трамп

Запятнанная репутация может стоить действующему президенту США не только политического будущего, но и больших финансовых потерь.

После беспорядков в американском Капитолии и объявленного Палатой представителей импичмента на Дональда Трампа обрушились проблемы экономического толка. От него и его компании Trump Organization стали дистанцироваться бизнес-партнеры, пишет officelife.media.

Один из крупнейших американских брокеров коммерческой недвижимости, Cushman & Wakefield, заявил, что больше не будет сотрудничать с компаниями Трампа. Брокер работал с Трампом несколько десятилетий: в частности, сдавал в аренду площади в его зданиях на Уолл-стрит, 40, и в Trump Tower.

Проблемы с поиском арендаторов возникли еще до беспорядков. Теперь же, как полагают эксперты, Trump Organization может получить волну исков от арендаторов, которые не могут сдать в субаренду помещения в зданиях Трампа из-за негативного влияния на бизнес-процессы его имиджа.

Расторгает контракты с Trump Organization и мэрия Нью-Йорка. Компания Трампа управляет двумя катками и каруселью в Центральном парке, а также полем для гольфа в Бронксе, что приносит около $17 млн в год. В 1980-х, когда городу катастрофически не хватало средств, ремонт катка «Уоллман» на Манхэттене за меньшие деньги, чем было предусмотрено бюджетом, стал сильным пиар-ходом для Трампа.

Задолженность Trump Organization составляет минимум $1,1 млрд, пишет vtimes. Обеспечением по кредитам по большей части являются здания и поля для гольфа.

Между тем Профессиональная ассоциация гольфистов (PGA) заявила о переносе чемпионата 2022 года из клуба Трампа в Бедминстере. В ассоциации также хотят избежать рисков в связи с репутационными проблемами Трампа.

Также стало известно, что Deutsche Bank и Signature Bank разорвут деловые отношения с Трампом. Deutsche Bank был главным кредитором Трампа, а его дочь Иванка какое-то время состояла в совете директоров Signature Bank.

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