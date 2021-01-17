Дачные поселки в Беларуси хотят приравнять к деревням 17.01.2021, 11:24

Иллюстрационное фото

К каким последствиям это приведет?

В распоряжении редакции Office Life оказался документ, из которого следует, что в 2021 году может появиться указ о садоводческих товариществах. Он позволит менять их статус на садоводческие поселения.

Это означает, например, что на даче можно будет зарегистрироваться, как в деревенском доме или городской квартире. Также на территории таких преобразованных поселений могут вводиться другие стандарты, касающиеся инфраструктуры, вывоза мусора и т. п.

Трансформировать дачные поселки смогут горсоветы и райсоветы депутатов. Ранее похожую реформу начали, например, в России. Сначала там разрешили прописываться на дачах, а на днях верхняя палата российского парламента предложила включить дачные поселки в сельские территории. Это означает, что дачи включат в программы газификации, начнут там строить дороги за счет бюджета и т. д.

Украинское законодательство тоже иногда позволяет регистрироваться в дачном домике, если он переведен в разряд жилого фонда.

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