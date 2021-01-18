Белорусы Сиэтла поддержали активистов «Европейской Беларуси» и других политзаключенных 18.01.2021, 10:21

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Помним своих героев!

В Сиэтле направлена на привлечение внимания жителей США к проблеме политзаключенных в Беларуси, сообщает Teleram-канал «Хартия-97%».

Белорусы выражают поддержку и солидарность с активистами «Европейской Беларуси»: Евгений Афнагель, Андрей Войнич, Павел Юхневич, Дмитрий Козлов.

Также с ребятами из анархистского движения, которым грозят огромные сроки: Александр Францкевич, Игорь Олиневич, Сергей Романов.

Вспомнили и Игоря Лосика, который уже месяц держит голодовку.

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