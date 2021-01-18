В США обнаружили заброшенную коллекцию автомобилей 7 18.01.2021, 19:52

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Фото: barnfinds.com

Машины были выпущены с 1962 по 1978 год.

В Калифорнии (США) в поле нашли настоящую коллекцию старых машин. Как сообщает Barnfinds, большинство из них находится в очень плохом состоянии — у машин проржавевшие кузовы и выбитые стекла. Всего необычная коллекция насчитывает 12 машин, которые были выпущены с 1962 по 1978 год. Все они на данный момент выставлены на продажу, передает РБК.

Самым старым автомобилем из этой коллекции стал грузовик Dodge D100. Цену на этот автомобиль продавец пока не обнародовал. В свою очередь, Mercury Meteor Station Wagon 1963 года оказался наилучшим образом сохранившейся машиной из коллекции. Автомобиль оценивается в 4500 долларов. Семиместная машина комплектуется бензиновым мотором V8, который работает совместно с двухступенчатой автоматической коробкой передач.

Хардтоп Dodge Polara 1965 года находится в относительно хорошем состоянии и стоит 8 000 долларов. Дешевле всего продавец оценил грузовик Dodge D400 — 800 долларов. Также в коллекции числится Plymouth 70-х годов, который ранее являлся полицейским автомобилем.

В прошлом году в Северной Каролине (США) обнаружили заброшенный дилерский центр компании AMC. На уже заросшей территории автосалона по-прежнему хранятся более сотни американский классических автомобилей. Большинство машин уже покрылись ржавчиной, но при желании их все еще можно купить.

Фото: barnfinds.com

Фото: barnfinds.com

Фото: barnfinds.com

Фото: barnfinds.com

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