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Сторонники Трампа прорвались к зданию конгресса США

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  • 6.01.2021, 22:24
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Сторонники Трампа прорвались к зданию конгресса США
фото: twitter.com/LifeNewsHQ

Несколько зданий на Капитолийском холме эвакуированы.

В Вашингтоне сторонники действующего президента США Дональда Трампа проводят многотысячный митинг. Часть митингующих сумела прорваться через ограждения у здания конгресса, где сейчас проходит заседание, на котором должны быть утверждены итоги голосования, передает РБК со ссылкой на Washington Post.

На опубликованных в соцсетях видео видно, что сотни людей опрокинули железные ограждения и прорвались к ступеням, ведущим в здание. Полиция пытается остановить их и оттеснить назад с помощью газовых баллончиков.

Полиция эвакуировала два здания, входящие в комплекс строений Капиталийского холма — мемориальное здание Библиотеки конгресса и здание, в котором расположены офисные сообщения, — из-за сообщений о взрыве самодельного взрывного устройства. Об этом в своем Twitter сообщила член палаты представителей Элейн Лурия. «Мне пришлось покинуть свой офис из-за взрыва бомбы снаружи. Сторонники президента пытаются прорваться к Капитолию, и я слышу звуки, похожие на звуки выстрелов», — сообщила она.

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