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«Вольны хор» поздравил белорусов, которые празднуют Рождество

  • 7.01.2021, 13:40
«Вольны хор» поздравил белорусов, которые празднуют Рождество

Видеофакт.

Как сообщает «Радыё Свабода», «Вольны хор» поздравил белорусов, которые празднуют Рождество.

«Вольны хор» появился в августе 2020 года — как реакция на политические события в стране, говорят его участники. Хор неожиданно появлялся в публичных местах Минска — в метро, на вокзале, в Оперном театре, библиотеке, у филармонии, цирка, в торговых центрах, мемориале «Яма» — и исполнял популярные песни белорусских протестов. Он также участвовал во дворовых концертах во время протестов в Минске.

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