«Вольны хор» поздравил белорусов, которые празднуют Рождество
- 7.01.2021, 13:40
Видеофакт.
Как сообщает «Радыё Свабода», «Вольны хор» поздравил белорусов, которые празднуют Рождество.
«Вольны хор» появился в августе 2020 года — как реакция на политические события в стране, говорят его участники. Хор неожиданно появлялся в публичных местах Минска — в метро, на вокзале, в Оперном театре, библиотеке, у филармонии, цирка, в торговых центрах, мемориале «Яма» — и исполнял популярные песни белорусских протестов. Он также участвовал во дворовых концертах во время протестов в Минске.
«Вольны хор» поздравил белорусов, которые празднуют Рождество— charter97.org (@charter_97) January 7, 2021
Источник: https://t.co/66V7Jc41Qj pic.twitter.com/vV1mX8logS