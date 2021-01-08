В Норвегии электрокары впервые в мире обогнали по продажам обычные авто

В Норвегии электрокары впервые в мире обогнали по продажам обычные авто2
- 8.01.2021, 15:15
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Доля электромобилей среди всех новых авто в нефтедобывающей стране составила рекордные 54,3%.
За 2020 год норвежцы первыми в мире купили больше электрических автомобилей, чем гибридных, дизельных и бензиновых вместе. Доля электрокаров среди всех новых авто в нефтедобывающей стране составила рекордные 54,3%, пишет Reuters.
Для сравнения, в 2019 году на электрические автомобили пришлось 42,4% продаж. Десять лет назад, по данным Норвежской дорожной федерации, электрокары занимали всего 1% рынка.
Чаще всего в 2020 году покупатели отдавали предпочтение электромобилям немецкого концерна Volkswagen. В 2019-м самым популярным производителем электрокаров в Норвегии была Tesla.
К 2025 году Норвегия планирует полностью отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. В качестве стимула владельцы электрокаров здесь освобождены от налогов, которые выплачивают пользователи авто на ископаемом топливе.